Marie-Paule vreest voor dichte horeca in Hongkong tijdens de kerstdagen

Marie-Paule Herman

'Valse hoop'

Over kerst en oud en nieuw heeft de overheid nog geen besluit genomen. "Op 23 december krijgen we te horen of we dan 's avonds open mogen, maar ik verwacht het ergste. Volgens mij geven ze ons valse hoop."

Marie-Paule Herman over coronaregels voor horeca in Hong Kong

In Nederland staat het water de horecasector aan de lippen. In Hongkong valt het volgens Herman mee. "Mensen eten hier sowieso vaak buiten de deur en koken zelf weinig in hun kleine keukens. Oktober en november waren redelijk goede maanden. Niemand kon op vakantie dus dat geld werd in de horeca uitgegeven. Maar we sluiten het jaar af met een bizar slechte maand."

'Je moet creatief blijven'

Toch is er wel wat omzet in december. "We zijn bezig met het maken van diners die mensen thuis kunnen klaarmaken. Je moet creatief blijven en snel handelen."

In het radioprogramma Zeeland komt thuis bellen we elke dag met een Zeeuw die tegenwoordig in het buitenland woont. Op woensdag bellen we met Marie-Paule Herman in Hongkong. Ze komt uit Axel, maar woont en werkt al ruim zeven jaar in de miljoenenstad Hongkong. Voor de restaurantketen waar ze werkt, maakt ze wijnprogramma's. Maar ze begeeft zich ook onder de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

Lees ook: