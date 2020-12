Twee rouwende alpaca's vinden in Zeeland troost bij elkaar

Voor hun baasje Carlo Galla begon het bij Hummer, die afgelopen week in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling zijn metgezel Summer verloor. En alpaca's zijn kuddedieren, als ze alleen blijven dan trekken ze zich terug en gaan dan minder eten, dus moest Galla snel op zoek naar een nieuwe metgezel.

En dat gebeurde via Alpaca Rescue Nederland in Aagtekerke. "Er zijn ook gevallen bekend dat ze van eenzaamheid overlijden", legt koppelaarster Mara Houmes-Vlaander van Alpaca Rescue Nederland uit.

'Ontzettend sneu om te zien'

Als een alpaca overlijdt, nemen alle andere dieren uit de kudde uitgebreid afscheid van de overledene. "Dan gaan ze erbij zitten of staan. Dat kan soms echt een halve dag tot een dag duren", zegt Houmes-Vlaander uit. Zij heeft het bij haar bedrijf ook al vaker zien gebeuren. "Dat is echt ontzettend sneu om te zien", voegt ze daar aan toe. "Je kan ze ook niet helpen, alleen de tijd geven om afscheid te nemen."

Hummer (wit) en Sukke (bruin) vinden troost bij elkaar in Sint Kruis (foto: Omroep Zeeland)

Het koppelen van Hummer en Sukke was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. De eigenaar van Sukke en - toen nog - zijn maatje Fokke had al contact opgenomen met Alpaca Rescue Nederland met de vraag of zij op termijn de twee dieren op zouden kunnen vangen. "Toen belde de eigenaar van Hummer dat hij met een verdrietige en een dode alpaca zat", vertelt Houmes-Vlaander.

Fokke overleden

Daarop nam zij contact op het de eigenaar van Fokke en Sukke om voor te stellen om de beide dieren richting Hummer te sturen. Maar toen bleek heel toevallig ook daar het noodlot toegeslagen te hebben, want Fokke was inmiddels ook overleden. Vervolgens was de keuze snel gemaakt en vertrok Sukke dus naar Zeeland.

De dieren moeten nog wel aan elkaar wennen, maar dat is volgens Houmes-Vlaander een kwestie van tijd. "Ze zijn echt heel blij dat ze niet meer alleen zijn", aldus de alpacamatchmaker. De dieren zijn meer ontspannen, slapen beter en gaan weer eten. Houmes-Vlaander: "Je ziet aan ze dat ze weer rustiger worden."

Elkaar inmiddels geaccepteerd

Ook hun baasje ziet dat het in eerste instantie wat frictie opleverde, maar dat ze elkaar inmiddels wel geaccepteerd hebben. Hij hoopt dan ook dat ze nog lang van elkaar kunnen genieten. "Hummer is 15 jaar en Sukke is 10. En ze kunnen wel 25 jaar oud worden. Hopelijk blijven ze al die tijd samen. Dat zou het mooiste zijn", zegt Galla.

Eigenaar Carlo Galla over zijn twee rouwende alpacamannetjes