Goedemorgen! Klanken Roller Coaster, een speciale vlag en een bijzondere voorstelling

Theaterloods-B heeft een klassenvoorstelling gemaakt (foto: Theaterloods-B)

Er is nog meer cultuur. Want In deze onzekere tijden voor theatermakers durft het Zeeuwse Theaterloods-B het aan om een klassenvoorstelling te spelen voor het primair onderwijs.

De eerste voorstelling staat voor vandaag gepland op een school in Oudelande. Het verhaal gaat over een man en een vrouw die een kleintje krijgen.

De mensenrechtenvlag komt onder meer in Middelburg te hangen. (foto: Anti Discriminatiebureau Zeeland)

Mensenrechtenvlag

Aan een van de panden aan het Abdijplein in Middelburg wappert vandaag een speciale vlag. Het gaat om de internationale mensenrechtendag, die gelanceerd wordt als symbool voor de gelijkwaardigheid van ieder mens.

In Zeeland hijsen verder bijvoorbeeld University College Roosevelt en het Bevrijdingsmuseum de mensenrechtenvlag.

Ludo van Dijke knoopt er nog drie jaar rechtbank aan vast (foto: Omroep Zeeland)

Rechter

De 70-jarige Ludo van Dijke (70) zou op 1 september van dit jaar met pensioen gaan. Hij was tien jaar president van de rechtbank in Middelburg. Daarna ging hij terug naar de rechtbank in Bergen op Zoom. Maar toen kwam de coronacrisis en kwam de rechtbank Zeeland-West-Brabant handen tekort. Ook aan Van Dijke werd gevraagd of hij wilde doorwerken en dat deed hij graag.

Zwanen in Hulst. (foto: Edy van Vliembergen)

Het weer

We hebben vandaag te maken met een matige zuidoostenwind en daardoor is het droog weer. Vanochtend is er nog veel bewolking met maar enkele opklaringen, vanmiddag komt de zon er op meer plaatsen af en toe bij. De temperatuur is in de vroege uren ongeveer drie graden, vanmiddag wordt het tijdelijk vier of vijf graden. Vanavond en vannacht komt er in de situatie weinig wijziging met wolken en een paar opklaringen, maar morgen is het bewolkt met perioden met regen.