Geld voor Zeeuwse musea als compensatie voor coronacrisis

De twaalf Zeeuwse musea die geld krijgen zijn: Watersnoodmuseum, Bevrijdingsmuseum, Marie Tak van Poortvlietmuseum, Stadhuismuseum Zierikzee, Industrieel Museum Sas van Gent, Musea de Bevelanden, Stoomtrein Goes-Borsele, De Meestoof, Terra Maris, Zeeuws maritiem MuZEEum, Visserijmuseum Breskens en Museum Veere.

Het geld wordt verdeeld door het Mondriaan Cultuurfonds. De musea met maximaal 10.000 betalende bezoekers per jaar krijgen een bijdrage van 7.000 euro. Een museum met maximaal 25.000 bezoekers ontvangt 15.000 euro en een instelling met maximaal 40.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 30.000 euro. Musea met maximaal 100.000 bezoekers ontvangen een bijdrage van 60.000 euro, mits het museum die niet al eerder heeft ontvangen.

Een van die Zeeuwse musea die geld hebben gekregen is museum De Meestoof in Sint-Annaland. Han Moerland van dit museum is blij met het geld. Een prachtig bedrag, vindt hij. Samen met de 25.000 euro die de Meestoof kreeg van de gemeente Tholen, moet het volgens Moerland genoeg zijn om dit jaar te overbruggen. Niet dat het museum direct zou omvallen, zonder dit geld. "Maar dan moet je interen op je reserve en dat is eigenlijk voor het onderhoud van de gebouwen en de expositie", aldus Moerland.

Sommige Zeeuwse musea kregen eerder al geld van het Kickstart Cultuurfonds om bezoekers coronaproof te kunnen ontvangen. het Zeeuws Museum, Maritiem MuZeeum Vlissingen, Grote Kerk Veere en de stichting Stoomtrein Goes-Borsele, het Watersnoodmuseum, het Museum Veere en het Stadhuismuseum in Zierikzee.

Tweede steunpakket op komst

De compensatieregelingen voor musea zijn onderdeel van een breder steunpakket voor de hele beeldende kunst- en erfgoedsector. In totaal is er inmiddels zeventien miljoen euro besteed. Er is ook een tweede steunpakket op komst, in de eerste helft van 2021. Dan wordt gekeken naar de twintig miljoen euro voor private musea en collecties van nationaal belang.

