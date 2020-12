Lucky loser Pattinama-Kerkhove strandt in tweede ronde in Dubai (foto: Orange Pictures)

Het was een klein wondertje dat Pattinama-Kerkhove überhaupt aan het hoofdtoernooi in Dubai mee mocht doen. Ze was uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi, maar door afmeldingen van andere speelsters mocht ze als 'lucky loser' toch meedoen.

In de eerste ronde versloeg ze de Britse Jodie Anna Burrage in twee sets met de standen 6-4 en 6-2. Door haar uitschakeling in de tweede ronde is de kans groot dat dit het laatste toernooi van Pattinama-Kerkhove was van dit jaar.

Australian Open

Of Pattinama-Kerkhove mee mag doen aan het het kwalificatietoernooi van de Australian Open is nog even afwachten. Op dit moment staat ze 178e op de wereldranglijst. Of dat hoog genoeg is voor en plek in de kwalificaties is niet zeker.

De eerste Grand Slam van het jaar wordt normaal in januari gehouden. De start is door corona nu uitgesteld tot 8 februari. Deelnemers dienen zich al tussen 15 en 17 januari in Australië te melden om twee weken in quarantaine te gaan.