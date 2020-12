Ludo van Dijke (70) gaat vanwege coronacrisis nog even door

Waarom geniet u niet lekker van uw pensioen?

"Het is mij onduidelijk wat het genieten van een gepensioneerd leven betekent. Zalig nietsdoen? Lijkt me niks. Het mooie van het pensioen is, dat de werkdruk wegvalt. Je kunt meer een eigen invulling geven aan je tijd. Ik wil zo lang mogelijk scherp en actief blijven. Dat kan op veel manieren. Ik vind het fijn in een werkorganisatie rond te lopen. Het is ook leuk om door de bode een goede dag te worden toegewenst en met de mensen in een organisatie bezig te zijn, zoals juridisch medewerkers."

Bent u gevraagd om langer te blijven of is dat uw eigen initiatief?

"In augustus 2020 ben ik 70 geworden en dat betekent dat ik mijn wettelijk leeftijdsontslag kreeg per 1 september van dit jaar. Half augustus kwam de vraag of ik door wilde gaan tot mijn 73e. Dat kon door een spoedwet. Ik heb met mijn vrouw overlegd en die zei dat ik dat natuurlijk moest doen. Dat vond ik zelf ook. Ik heb eigenlijk niet getwijfeld en vind het leuk om te doen. Bij koninklijk besluit ben ik daarop ontslagen wegens mijn leeftijd en weer als rechter-plaatsvervanger benoemd. Op die manier haal ik een veertigjarig jubileum in een rechterlijke functie."

Werkte u voor uw 70e nog fulltime?

"In augustus 2017 werd ik AOW-gerechtigd. Ik heb toen mijn ontslag gevraagd als vast benoemde rechter. Ik werd toen op mijn verzoek ontslagen en weer benoemd als rechter-plaatsvervanger. Ik ben toen aanzienlijk minder gaan werken. Sedertdien behandel ik geen arbeidszaken meer. Dat is een rechtsgebied dat bijzonder in ontwikkeling was en is. Het kost onevenredig veel tijd om daarvan op de hoogte te blijven voor de paar arbeidszaken die mij zouden worden toebedeeld."

Wat is er veranderd in uw werk sinds corona?

"Het was de bedoeling met pensioen te gaan per september. Daarom was het de bedoeling dat ik mijn zaken zou afbouwen vanaf medio 2020 en daarna geen nieuwe mondelinge behandelingen meer zou doen. Door de coronacrisis werd die afbouw wat vervroegd en deed ik sinds maart geen zaken meer. In mijn werk is er verder niet veel veranderd, behalve dan dat er contactbeschermingsmiddelen zijn ingevoerd."

Wat voor soort rechtszaken doet u?

"Ik behandel als kantonrechter handels- en huurzaken. Ik vind het uitdagend om een geschil te analyseren, daarover met partijen en hun gemachtigden te praten en te proberen ter zitting een vergelijk tussen partijen te regelen. Elke zaak is weer anders en je hebt met allerlei mensen en bedrijven van doen."

Kantonrechter De kantonrechter behandelt zaken die binnen het civiel recht vallen. Dan gaat het om zaken tot en met een bedrag van 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat. Zo staat te lezen op de website van de rechtbanken.

In hoeverre speelt het structurele tekort aan rechters een rol in dit alles?

"Er was al sprake van een structureel tekort aan rechters, met achterstand in afdoening van zaken van dien. Door de corona-uitbraak nam deze problematiek alleen maar toe. Daarop is door de politiek besloten om te trachten met oud-rechters wat hulp te krijgen."

Wanneer gaat u echt stoppen als rechter? En wat gaat u dan doen?

"Wanneer ik echt ga stoppen met mijn rechterlijk werk weet ik niet. Voorlopig kan ik drie jaar door. Ik kan op elk moment stoppen en van de andere kant kan het gerechtsbestuur besluiten om mij niet meer in te zetten. Voorlopig heb ik een prima balans tussen de uitoefening van mijn rechterlijke ambt en het andere dat ik nu belangrijk vind, zoals mijn familie, vrienden, zeilen, reizen, bridgen en fysieke sporten, al komt dat laatste door corona wat in de knel. Ik hoef dus niet mijn vrouw te gaan plagen. Zij is overigens ook nog maatschappelijk druk actief in de cliëntenraad van een grote Zeeuwse zorginstelling, wat zij combineert met allerlei verzorgingstaken."

Lees ook: