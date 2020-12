Vader inbrekersfamilie mag kerst niet thuis in Montenegro vieren

Een deel van de buit van de inbrekersfamilie, van sieraden tot aanstekers (foto: Politie)

Volgens de raadsman heeft zijn cliënt zijn vrouw en kinderen al tweeënhalf jaar niet gezien. "Dit komt in een normale situatie nooit voor. Het is moeilijk als je zo'n lange tijd weg bent bij je vrouw en kinderen. Een Nederlandse gedetineerde kan zijn gezin gewoon zien. Zij hebben andere faciliteiten die mijn cliënt niet heeft. Dat is heel triest." Videobellen met zijn gezin is volgens de advocaat van de man ook geen optie. "Alleen een telefoontje zou kunnen."

Hoger beroep

De man kreeg in 2019 vijf jaar celstraf voor een reeks inbraken aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, in de zomer van 2018. Het gezin werd verdacht van 157 inbraken, maar de rechtbank veroordeelde de vader uiteindelijk voor 36 inbraken. Zijn vrouw kreeg twee maanden celstraf, hun zoon vier maanden en de schoondochter werd vrijgesproken. De vader ging in hoger beroep. Op 13 januari volgend jaar doet het gerechtshof uitspraak. "Dan denk ik dat hij wel in vrijheid word gesteld", aldus zijn advocaat Jos Wouters.