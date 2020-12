Proef met wijkhulpen om een acuut huishoudelijke probleem op te lossen

Wijkhulpen kunnen even snel de helpende hand bieden (foto: Omroep Zeeland)

Het verschonen van een bed van een zieke, boodschappen doen, of schoonmaken. Eenvoudige dingen, maar als je ze ineens niet zelf kan doen een groot probleem. Dan kunnen mensen in de genoemde drie wijken een beroep doen op de wijkhulpen. Zij springen in de bres om een acuut huishoudelijk probleem op te lossen. En belangrijk; ze bespreken gelijk of iemand het de volgende keer wel zelf kan doen, of dat er hulp mogelijk is van familie of buren.

Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar welzijnswerk, vrijwilligers, wijkleerbedrijven en eventuele andere organisaties die in de wijk aanwezig zijn. Ook wijkbewoners die in hun naaste omgeving een acuut probleem op huishoudelijk gebied signaleren en niet in staat zijn om te helpen, kunnen de wijkhulp inschakelen.

Oplossing voor oplopende kosten

Hulp vanuit de wijk kan ervoor zorgen dat mensen geen beroep hoeven te doen op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee is het een deel van de oplossing voor de steeds hoger wordende kosten voor inwoners en gemeenten. Maar het mes snijdt aan meerdere kanten, zegt Christa Lubben, projectleider van Wijk-samen. "Steeds meer mensen doen een beroep op de officiële huishoudelijke hulp, maar er zijn steeds minder handen om dat werk te doen, en gemeenten hebben steeds minder geld hiervoor."

Volgens Lubben is de proef ontstaan door vragen van wijkbewoners aan de huishoudelijke hulpen van de zorgorganisaties. "Die klopten vervolgens bij ons aan met de mededeling dat de buurvrouw van het adres waar ze aan het werk waren, vroeg om hulp. Maar die konden ze niet geven omdat de buurvrouw geen indicatie had. Met de proef kunnen ze wel even acuut inspringen, maar dan ook direct ook bespreken wat er nodig is om het de volgende keer zelf op te lossen."

Digitaal startschot

De proef is bedacht en opgezet door de zorgorganisaties Iriz Zorg & Welzijn, Eilandzorg en de Lelie zorggroep. De praktijkproef wordt gehouden in samenwerking met Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio en Welzijnszorg Oosterschelderegio. Vandaag wordt een digitaal startschot gegeven voor de proef in Goes en Wolphaartsdijk. Op 11 januari gebeurt dat in Zierikzee. De proef duurt één jaar.

Studenten van de HZ University of Applied Sciences ondersteunen de proef door bij te houden of wijkbewoners geholpen worden door de inzet van de wijkhulp, naar wie ze doorverwezen worden, of er voldoende informele hulp aanwezig is in de wijk en of met informele hulp voldoende kan worden ondersteund.