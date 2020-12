Zeeuwse documentairemaker: 'Ook mensen in armoede moeten mee kunnen doen'

Renzo Martens (foto: Max Pinckers)

De documentaire met de gelijknamige titel werd onlangs vertoond op het documentairefestival IDFA in Amsterdam. Het verhaal van White Cube in het kort: Op een voormalige palmolieplantage van Unilever in Congo besluit een groep plantagearbeiders kunst te gaan maken. Met de opbrengsten kopen ze hun land terug, bouwen ze hun eigen museum en starten een bloeiende, inclusieve en ecologische plantage. Klinkt eenvoudig, maar de totstandkoming ervan kostte Martens (Terneuzen, 1973) jaren.

Zo strandde zijn eerste poging jaren geleden door tegenwerkingen van de plantagemanager. Volgens Martens een onderaannemer van Unilever. Maar in Lusanga lukt het hem uiteindelijk wel. En dat levert volgens critici een fascinerende documentaire op van een even fascinerend project.

Volgens Martens was de aanleiding tot White Cube een vertoning van zijn documentaire Enjoy Poverty in museum Tate Modern in Londen. "Het viel me op dat in dat museum allemaal logo's te zien waren van Unilever. Het is prima dat het bedrijf de kunst sponsort, maar heel verdrietig dat mensen in Congo nooit van kunst kunnen genieten omdat Unilever ze maar twintig dollar per maand betaalt", kenschetst Martens de tegenstelling.

Kleisculpturen

In Enjoy Poverty laat Martens Congolese fotografen zelf geld verdienen door het fotograferen van plantagearbeiders. Daarmee toont hij als het ware hoe de ene arme de armoede van de andere arme exploiteert. In White Cube doet hij iets dergelijks. Hij laat de arme Congolezen kleisculpturen maken, die vervolgens in Amsterdam met 3D-technologie worden geprint in chocolade, naast palmolie het belangrijkste exportproduct van Congo waar Westerse bedrijven veel geld mee verdienen.

"Deze sculpturen zijn bijvoorbeeld te zien geweest in New York en volgens The New York Times was het een van de beste tentoonstellingen van het jaar", aldus Martens.

Met het geld van de sculpturen wordt een stuk land in Congo teruggekocht en daarop wordt een museum gebouwd, de White Cube. "Toen het zover was ging het vrij makkelijk. Architectenbureau OMA uit Rotterdam wilde graag meewerken en ontwierp het gebouw, een lokale architect heeft ook geholpen en een lokale aannemer heeft het gebouwd."

De documentaire laat dit hele project zien, maar dat die nu ook af is, betekent niet dat het project volgens Martens klaar is. "Het is het begin. Er staat nu een museum en ze hebben honderd hectare land, waar van alles op verbouwd wordt. Dat moet veel meer worden. De inwoners moeten via de geleidelijke weg hun oude leven weer terugkrijgen."

'Je moet beginnen waar je bent'

Hij gaat ervan uit dat hij voor de rest van zijn leven bij betrokken blijft bij het project. En "ja", het is een druppel op een gloeiende plaat op de weg naar een eerlijker wereld, geeft Martens direct toe. Maar dat weerhoudt hem er niet van op de ingeslagen weg voort te gaan. "Er is nog een lange weg te gaan, maar je moet beginnen waar je bent."

Beeldend kunstenaar Renzo Martens over zijn project White Cube in De Zeeuwse Kamer