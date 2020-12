Al acht maanden aan het revalideren van corona en nog geen boodschapje kunnen doen

Ondertussen revalideren er nog steeds patiënten uit de eerste golf. Sander-Jaap van der Hof (46) uit Oost-Souburg is een van hen. Hij kreeg eind eind maart corona, lag thuis ziek op bed en is nu nog steeds niet hersteld. Alles valt hem nog zwaar. Zelfs het doen van een boodschap betekent een dag bijkomen. "Het voelt alsof je zwaar bejaard bent."

Traumaverwerking

Bij Revant in Goes oefent hij drie keer per week met een fysiotherapeut, hij krijgt logopedie en traumaverwerking. "Ik heb nog maar dertig procent van mijn longen. Alles valt zwaar", vertelt hij. Na een lichte oefening op een hometrainer is hij zo kortademig dat praten al nauwelijks meer gaat. "Als ik iets te ver ga, doet mijn hele lijf pijn."

Patiënten die van de IC kwamen, konden niet eten, niet rechtop zitten, niet praten" Sascha Groenendijk, revalidatiearts Revant

Alle patiënten die in het voorjaar vanuit het ziekenhuis zijn opgenomen in de revalidatiekliniek, zijn nog bezig met hun herstel. Vooral de patiënten die op de IC hebben gelegen waren enorm verzwakt. "Die patiënten waren er heel slecht aan toe, konden niet eten, niet rechtop zitten, niet praten", vertelt revalidatiearts Sascha Groeneweg, "Die groep is nog steeds met revalidatie bezig."

Patiënten die lang op de IC hebben gelegen, hebben behalve fysiotherapie ook logopedie nodig voor stem- en slikproblemen. Op de IC hebben zij sondevoeding gekregen en dus hebben ze al die tijd niet geslikt. Hierdoor zijn die spieren verslapt. De problemen verschillen per patiënt, sommigen kunnen al vloeibaar eten als ze in het revalidatiecentrum komen, sommigen kunnen geen slokje water drinken zonder zich te verslikken.

Niet naar ziekenhuis, wél lang revalideren

Maar er zijn ook patiënten die niet zo ziek waren dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, maar die nog steeds revalideren, zoals Van der Hof. "Zelfs zij zijn nu al acht maanden aan het revalideren", zegt revalidatiearts Groeneweg.

Sander-Jaap van der Hof: 'ik kan bijna niks meer, alsof je zwaar bejaard bent' (foto: Omroep Zeeland)

Sander-Jaap van der Hof zou willen dat het herstel voorspoediger ging. "Het gaat vooruit in maar heel kleine stapjes. Dat is heel moeilijk."

Lang herstel door longproblemen

Patiënten die een ernstige Covid-longinfectie hebben overleefd, houden lang klachten. "We weten nog niet precies alles van de ziekte", zegt arts Sascha Groeneweg, "We zien wel dat mensen veel longproblemen houden. En dat heeft veel invloed op alles wat je doet: op inspanningen, op gesprekken die je wilt voeren. En we zien ook geheugenproblemen. Er zit veel meer bij dan alleen longproblemen. Die complexiteit die maakt dat mensen heel lang nodig hebben om te herstellen."

Revant verwacht de komende tijd meer Covid-patiënten. "Mensen liggen vaak een paar weken op de IC, dus die gaan we vanaf nu weer zien", zegt Groeneweg, "En deze tweede golf duurt al veel langer dan de eerste, dus ik verwacht meer mensen dan dat we tijdens de eerste golf hadden."