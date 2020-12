Aantal nieuwe besmettingen stijgt weer flink, met name in Zeeuws-Vlaanderen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de positieve testuitslagen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn geregistreerd tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen. De meeste besmettingen werden in Sluis en Terneuzen geregistreerd, namelijk dertig en 28.

Geen ziekenhuisopnames of sterfgevallen

In deze periode zijn er bij het RIVM geen meldingen gedaan van Zeeuwse patiënten die met ernstige coronaklachten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook vermeldt het instituut geen overlijdens door het coronavirus in onze provincie.

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Gemeente zo 6 dec ma 7 dec di 8 dec wo 9 dec do 10 dec Borsele 7 6 1 6 3 Goes 2 5 3 14 4 Hulst 7 8 3 1 6 Kapelle 2 2 2 0 3 Middelburg 4 6 6 11 11 Noord-Beveland 0 1 3 2 0 Reimerswaal 8 5 3 6 9 Schouwen-Duiveland 6 9 6 12 7 Sluis 16 13 12 5 30 Terneuzen 11 23 11 11 28 Tholen 3 4 5 3 19 Veere 2 4 3 2 3 Vlissingen 10 6 3 8 6 Totaal Zeeland 78 92 61 81 129

In Tholen werden negentien personen positief getest op het coronavirus, in Middelburg elf, in Reimerswaal negen, Schouwen-Duiveland zeven en in zowel Hulst als Vlissingen vermeldt het RIVM zes nieuwe besmettingen.

In Noord-Beveland geen positieve tests

Het RIVM meldt in Goes vier nieuwe besmettingen en in Borsele, Kapelle en Veere zijn het er drie. Uit de gemeente Noord-Beveland zijn geen positieve testresultaten in de rapportage van het RIVM opgenomen.

Om beter in kaar te brengen hoe de besmettingen zich regionaal verspreiden, geven we in de onderstaande grafiek per dag het totaalaantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen weer, de zogenoemde 'voortschrijdende week'. Zo voorkom je dat je naar dagelijkse fluctuaties kijkt.

Stijging in Zeeuws-Vlaanderen

Die rekensom hebben we per dag gemaakt voor vier regio's. Daaruit blijkt dat met name in Zeeuws-Vlaanderen de voortschrijdende week flink gestegen is.

Maar hoe ernstig is de situatie nu eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden moeten we het aantal besmettingen afzetten tegen het aantal inwoners.

'Zeer ernstig'

In de onderstaande grafiek zie je hetzelfde weektotaal, maar dan per 100.000 inwoners. Daaruit valt op te maken dat Zeeuws-Vlaanderen weer richting de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' stijgt. Daarvoor moeten er in een week tijd meer dan 250 besmettingen zijn gemeld per 100.000 inwoners.

Wat ook opvalt is dat het Zeeuwse gemiddelde sinds gisteren weer boven de drempelwaarde zit voor het risiconiveau 'ernstig'. Daarvoor moeten er in een week tijd meer dan 150 besmettingen zijn gemeld per 100.000 inwoners.

Noord-Zeeland stijgt weer boven Bevelanden uit

Verder is het opvallend dat de regio Noord-Zeeland, bestaande uit Tholen en Schouwen-Duiveland, weer boven de regio Bevelanden uitkomt. Tijdens de eerste golf en ook in het begin van de tweede golf was Noord-Zeeland dé brandhaard van Zeeland. Dat kwam met name door de hoge aantallen besmettingen in Tholen.

De laatste tijd was het aantal besmettingen in de regio Noord-Zeeland juist weer wat lager dan in andere Zeeuwse regio's. Aan die situatie lijkt nu een einde te komen. Tijdens deze tweede golf is met name Zeeuws-Vlaanderen de grootste brandhaard van onze provincie.

Ook landelijk flink gestegen

Ook landelijk is het aantal positieve tests in één dag flink gestegen. Het RIVM meldt landelijk 8.793 positieve tests, dat is het hoogste aantal sinds 31 oktober. De meeste besmettingen komen uit de gemeente Amsterdam. Daar werden 415 besmettingen opgespoord. In Rotterdam werden 278 inwoners positief getest en in Den Haag 273.