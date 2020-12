Parkeermeters bij begraafplaats Domburg: 'beetje cru'

Parkeren in Domburg mogelijk straks fors duurder (foto: Omroep Zeeland)

Het college van burgemeester en wethouders wil de parkeertarieven en een aantal belastingen verhogen, om een gat in de begroting te dichten. Er zijn dit afgelopen jaar ondanks een goede zomer alles bij elkaar toch veel minder toeristen naar Zeeland gekomen. Dat heeft een toeristische gemeente als Veere daardoor veel minder toeristenbelasting opgeleverd, waardoor een flink tekort is ontstaan.

5,20 per uur

Als een meerderheid van de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, zullen de parkeertarieven in de gemeente Veere na 1 januari op sommige plekken oplopen tot 5,20 euro per uur. Hoe dichter bij de kust, hoe hoger het parkeertarief. De vier duurste parkeerterreinen liggen aan de Van Voorthuijsenstraat en het Jan van Tooropplein in Domburg, het Oranjeplein in Veere en het terrein van de Jumbo supermarkt in Zoutelande. Het laatste terrein in Zoutelande is voor de bezoekers wel het eerste uur gratis; een tegemoetkoming aan de inwoners die in de supermarkt boodschappen komen doen.

'Absurd'

Gemeenteraadslid Stijn van Kervinck van de oppositiepartij Lijst Kervinck vindt een uurtarief van 5,20 euro 'absurd'. Maar ook op andere plekken zijn de plannen volgens hem 'niet doordacht'. Hij doelt op de begraafplaats aan de Nijverheidsstraat in Domburg, waar nu nog een gratis parkeerterrein is, maar waar straks betaald moet worden. "Normaal kunnen bezoekers van een uitvaart hun auto gratis kwijt bij begraafplaatsen en bij crematoria. Maar iedereen die hier in Domburg naar een uitvaart gaat, moet dus betalen, Dat is een beetje cru."

Wethouders hadden het tekort op de toeristenbelasting en andere inkomsten door het tegenvallende toeristenseizoen eerst ingeschat op een bedrag tussen de elf en twaalf miljoen euro en kondigden daarop hun plannen aan met onder meer de parkeertarieven. Bij nader inzien zou het gaan om een veel kleiner bedrag van ruim één miljoen euro, omdat uiteindelijk veel Nederlanders de zomervakantie aan de Zeeuwse kust doorbrachten en accommodaties in de gemeente in de zomermaanden toch nog een goede bezettingsgraad hadden.

Dorpshuizen

Volgens Van Kervinck is de forse verhoging van de parkeertarieven daarom niet nodig. "Dat ene miljoen kunnen we als gemeente wel opvangen." Hij stelt dat het college de tarieven toch wil doorvoeren, om op die manier onder meer budget te genereren voor de dorpshuizen in de gemeente. "Veel dorpshuizen moeten opgeknapt worden. Het is dan nu blijkbaar de toerist die daarvoor moet opdraaien."