Speciale première Slag om de Schelde ook voor betalend publiek

Tank bij de ingang van CineCity (foto: omroep zeeland)

Normaal gesproken zouden er bij een première in CineCity wel 2.000 mensen kunnen komen. Dat zou dan een mix zijn tussen genodigden en betalende bezoekers. Maar vanwege corona kunnen er in de zalen van de bioscoop slechts dertig bezoekers per voorstelling terecht. In eerste instantie zouden de premièrevoorstellingen op maandag uitsluitend voor genodigden plaatsvinden.

Een nette dresscode, maar niet te chique.

Maar CineCity vond het toch belangrijk om echte liefhebbers van een dergelijke première de kans te geven om een kaartje te bemachtigen. Daarom zijn er voor vijf voorstellingen tussen 13.00 en 16.00 uur open voor publiek. Dat zijn totaal 150 kaarten. Van de mensen die de kaarten weten te bemachtigen wordt wel verwacht dat ze in 'Tenue de Ville' komen. Dat is een dure uitdrukking voor: Een nette dresscode, maar niet te chique.

De Slag om de Schelde is één van de belangrijkste en heftigste slagvelden in West-Europa, maar er is door de jaren heen weinig aandacht aan besteed. De viering van 75 jaar bevrijding veranderde dit. De bioscoopfilm Slag om de Schelde wordt mede geproduceerd door Netflix. Het is de eerste Nederlandstalige coproductie van deze streamingdienst, en met een budget van 14 miljoen euro, één van de duurste Nederlandse producties ooit.

De rest van de dag is voor de genodigden, volgens Jéan Rottier van CineCity: "Natuurlijk de cast en crew, maar ook mensen die hebben meegewerkt, hun huis ter beschikking hebben besteld, veteranen en allerlei bekende Nederlanders."

Geen champagne

Voor de première is de bioscoop uitgedost met allerlei attributen van de Slag om de Schelde zoals een tank en ander wapentuig van het Bevrijdingsmuseum. 's Avonds is er een rode loper moment. De bezoekers moeten het wel zonder champagne doen. Door de coronaregels is het verboden om consumpties te nuttigen.

