De hit Roller Coaster galmt over Middelburg

"Het is een mooi nummer waar veel gevoel in zit en het past bij deze vreemde corona tijd. Het is echt een rollercoaster", vertelt Den Engelsman. Hij heeft het nummer al een paar keer eerder gespeeld, maar toen was het nog niet zo bekend als nu. "Het is mooi dat dit nummer nu over Middelburg galmt. Danny woont hier zelf ook, misschien hoort hij het ook."

Stadsbeiaardier Den Engelsman speelde het nummer vandaag op verzoek van Edwin Mijnsbergen van Wij zijn De Stad. "Via Instagram vroeg een vrouw aan mij of ik dit nummer kon aanvragen bij Janno. Ik wist dat hij wel vaker verzoeknummertjes speelde, maar super tof dat hij dit vanmiddag heeft gedaan', aldus Mijnsbergen.

Lichtjesfeest

Den Engelsman speelde vanmiddag nog meer verzoeknummertjes. De Joodse gemeenschap heeft aan hem gevraagd om vandaag ook Chanoeka liedjes spelen. Het is de eerste keer dat hij liedje speelde voor dit feest. "Een Joodse collega beiaardier had nog een muziekbundeltje, die kan ik gebruiken." Het lichtjesfeest is een Joods feest wat acht dagen duurt waarin ze de bevrijding van hun heilige tempel in Jeruzalem gedenken.