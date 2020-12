Glenn krijgt de glühwijn niet aangesleept in Mexico

Het is niet aan te slepen, merkt hij. "Het gaat als een trein. De flessen worden gretig afgenomen om cadeau te doen. Sommige mensen kopen één vierliterfles, maar er zijn ook Mexicanen die vier literflessen kopen om aan verschillende mensen te schenken." Ook de stroopwafels doen het goed. "Je moet creatief zijn. We geven er nu gratis een blik bij als cadeauverpakking en dat werkt."

Mexico zit nog steeds op code oranje, maar het aantal coronabesmettingen ligt er erg hoog. "Ik denk dat de overheid het op oranje houdt, vanwege de economie. Bij code rood zouden veel bedrijven over de kop gaan. Het zou voor ons ook een enorm probleem zijn als de poffertjestruck dicht moet."

Vaccin zelf betalen

Een vaccin is in aantocht, maar fitte mensen moeten dat vaccin in Mexico zelf betalen en dat kost duizenden euro's, zegt de Zeeuw. "Ik weet nog niet of ik dat ga doen. Als je gezond bent, kom je sowieso pas als een van de laatsten aan de beurt. Ik zie het dan wel."

