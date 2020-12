Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker CDA; 'Niet te combineren met ministerpost'

(foto: Omroep Zeeland)

"De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven", schrijft De Jonge op Twitter.

De geboren en getogen Zeeuw werd bij een tweede stemronde in juli verkozen als lijsttrekker. Hij kreeg 50,7 procent van de stemmen.

Geen fraude

Over die verkiezing waarbij hij het opnam tegen Pieter Omtzigt was veel te doen. Zo zouden sommige stemmers na het uitbrengen van hun stem op Omtzigt 'Dank voor je stem op Hugo de Jonge' gezien hebben. Volgens nader onderzoek was er echter geen sprake van fraude.

De Jonge is in 1977 in Bruinisse geboren als zoon van een dominee. Toen hij twee was verliet het gezin Zeeland en keerde vijf jaar later terug in Zaamslag. Daar woonde De Jonge tot zijn vijftiende jaar. Daar leerde hij naar eigen zeggen fikkie stoken, brommer rijden en vuurwerk afsteken.

Het partijbestuur gaat nadenken over wie in plaats van De Jonge de kar moet gaan trekken in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Het CDA stelt komend weekend de kandidatenlijst vast op een onlinecongres.

