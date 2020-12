Poppodium De Piek (wederom) met sluiting bedreigd

Jaap van Boven op het podium van De Piek (foto: Omroep Zeeland)

"Ik wil nu eindelijk eens duidelijkheid van de Vlissingse politiek. Of de stekker gaat er definitief uit, of we gaan kijken naar een definitieve oplossing," zegt Jaap van Boven van De Piek.

Nog drie jaar Hellebardierstraat

In de verstuurde brandbrief vraagt het bestuur om nog zeker drie jaar gebruik te kunnen maken van het gebouw in de Hellebardierstraat. Zo kan in de tussentijd worden gezocht naar een nieuwe locatie. Jaap van Boven weet dat er kansen zijn, maar dan moet volgens hem de Vlissingse politiek er wel achter gaan staan.

Jaap van Boven over de brandbrief van De Piek

Het gebouw aan de Hellbardierstraat is eigendom van de gemeente en die wil het in september 2021 verkopen. Wie binnen stapt ziet meteen dat het toe is aan een grondige opknapbeurt. Er is bijvoorbeeld een verouderd luchtsysteem, waar het bestuur van De Piek best in wil investeren. "Maar dat ga je niet doen, wanneer je weet dat je er in september uitmoet," aldus Van Boven.

Simple Minds & Danny Vera

De Piek knokt al ruim tien jaar voor het voortbestaan, terwijl er in die 50-jarige historie veel bekende bands op het podium stonden. De Simple Minds, Wanda Jackson stonden ooit op het podium in de Hellebardierstraat, maar bijvoorbeeld ook Danny Vera en Blof.

"Hier zijn ze ooit begonnen en hebben ze een podium gekregen. En weet je? Er lopen vast nieuwe Danny Vera's rond, maar dan moeten ze wel ergens een podium krijgen om zich in de picture te spelen," aldus Van Boven.

"Geen muziekpodium in Vlissingen? Sorry, maar dan ben je gewoon een boerengat."" Bestuurslid Jaap van Boven

Het eventueel sluiten van De Piek In Vlissingen zou het verdwijnen betekenen van het zoveelste podium in de stad. Na het Vestzaktheater, de Walk Inn en de Willem 3 dreigt voor De Piek nu hetzelfde lot.

Ontmanteling Vlissingse cultuursector

Volgens Van Boven lijkt het erop of er een ontmanteling is van de Vlissingse cultuursector, wat ooit één van de vooruitstrevendste was van Zeeland. "Je moet er toch niet aan denken dat zo'n stad straks geen muziekpodium meer heeft? Sorry, maar dan ben je gewoon een boerengat."