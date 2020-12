Gemeenteraad Veere akkoord met torenhoge parkeertarieven

Coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, CDA en DTV (Dorpsbelangen en Toerisme Veere) schaarden zich donderdagavond tijdens een digitale vergadering achter de plannen van hun eigen college. De drie partijen hebben samen 10 van de 19 zetels in de gemeenteraad en dus een meerderheid. Amendementen van de oppositiepartijen SGP/ChristenUnie, VVD en Lijst Van Kervinck over de hoogte en de duur van het parkeren, werden door de coalitiepartijen weggestemd.

De coalitiepartijen vinden net als het college van burgemeester en wethouders dat de vele toeristen die nu naar de gemeente Veere komen, best mogen meebetalen aan de vele voorzieningen, bijvoorbeeld op en rond de stranden. "Toeristen parkeren nu nog vaak gratis, en profiteren ook gratis van onze stranden die wij schoonhouden, en de douches, toiletten en strandwachten die we daar hebben", stelde DTV-fractievoorzitter Sylvia Sparreboom.

VVD-fractievoorzitter Marin van den Berge merkte op dat ook haar partij er voorstander van is dat toeristen mee gaan betalen aan de voorzieningen waar ze gebruik van maken. "Alleen niet zó veel als nu zal gebeuren."

Om de inwoners van de gemeente Veere tegemoet te komen, kunnen die een jaarkaart aanschaffen van 150 euro. Daarmee kunnen ze dan gratis terecht kunnen op een aantal parkeerterreinen. Veel te duur, vinden oppositiepartijen. "De kaart is niet eens geldig op alle parkeerterreinen, zoals de duurste", constateerde Marin van den Berge (VVD).

Ze vreest voor de mensen met een smalle beurs, voor wie een dagje strand soms de enige manier is om vakantie te vieren. Voorstellen van de oppositiepartijen om de parkeertarieven en de jaarkaart goedkoper te maken, stuitten op verzet van verantwoordelijk wethouder Pieter Wisse. "Uw voorstellen slaan een gat van miljoenen euro's in onze begroting. Hoe wilt u dat dekken?"

5,20 euro per uur

Nu een meerderheid van de Veerse gemeenteraad akkoord is gegaan met de parkeervoorstellen, gaan de tarieven per 1 januari aanstaande al omhoog. Dat kan oplopen tot 5,20 euro per uur; hoe dichter bij de kust, hoe hoger het parkeertarief. De vier duurste parkeerterreinen liggen aan de Van Voorthuijsenstraat en het Jan van Tooropplein in Domburg, het Oranjeplein in Veere en het terrein van de Jumbo supermarkt in Zoutelande. Het laatste terrein in Zoutelande is voor de bezoekers wel het eerste uur gratis; een tegemoetkoming aan de inwoners die in de supermarkt boodschappen komen doen.