Estelle (15): 'Ik was liever niet lesbisch geweest, dan was mijn leven toch makkelijker'

Een onderzoek van de GGD onder Zeeuwse scholieren in het voortgezet onderwijs toont aan dat vooral jongens moeite hebben met homoseksuele schoolgenoten. Zij zitten in de klas of tijdens de pauze op school liever niet naast iemand zit die homo, lesbisch of transgender is.

Estelle heeft ervaring met discriminatie om wie ze is. Samen met een bevriende transgender jongen is ze bedreigd op het station van Goes en ook op school krijgt ze te maken met agressie

Estelle zit op het Ostrea Lyceum in Goes en is daar lid van de GSA, de Gender Sexuality Alliance, een groep leerlingen die opkomt voor de rechten van LHBTI'ers op school. Op Coming-Outdag versieren ze de school en schminken ze schoolgenoten in de kleuren van de regenboog. Dat wordt niet door iedereen gewaardeerd, merkte Estelle. "Toen ik aan een jongen vroeg of hij een regenboogvlaggetje geschminkt wilde op zijn wang, zei hij: 'Rot op met je regenboogmake-up of ik sla je helemaal kapot.'"

'Weet dat je niet alleen bent'

Voor Estelle is dat nog meer een reden om haar stem te laten horen. "Er moet meer openheid komen zodat vooral jongeren weten dat er meer mensen zijn zoals zij en dat ze niet alleen zijn."

Uit de gezondheidsmonitor van de GGD Zeeland: Zeeuwse jongeren hebben vooral moeite om homoseksualiteit van hun eigen sekse te accepteren, dus jongens van homoseksuele jongens en meisjes van lesbische meisjes. Jongens hebben meer moeite met homoseksualiteit dan meisjes.

13 procent van de Zeeuwse jongeren denkt dat als een jongen of een meisje homoseksueel is, hij/zij dit eerlijk tegen iedereen zou kunnen vertellen.

Van de Zeeuwse jongeren vindt 42 procent het normaal dat iemand transgender is. Ongeveer de helft (49 procent) vindt dit raar (een beetje tot erg) en 9 procent vindt dit verkeerd.

Vandaag is het Paarse Vrijdag. Voor het eerst wordt hier in het hele onderwijs aandacht besteed en wordt diversiteit en solidariteit getoond aan de lhbti-gemeenschap. Tot nu toe gebeurde dat op de tweede vrijdag van december vooral op middelbare scholen en mbo's, nu doen ook basisscholen, hogescholen en universiteiten mee.

