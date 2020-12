Provincie Zeeland omarmt kernenergie

Kerncentrale bij Borssele (foto: EPZ)

In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie, wordt geconcludeerd dat kernenergie financieel kan concurreren met windparken op zee. Wind- en zonneparken alleen zijn in de toekomst niet genoeg als energiebron. De onderzoekers denken daarom dat er een belangrijke rol voor kernenergie weggelegd is om de CO2-uitstoot terug te dringen, naast zonne- en windenergie. Ook wordt Nederland door de inzet van kernenergie minder afhankelijk van buitenlandse energie- en grondstoffen.

'Wel op de markt letten'

Hoewel het provinciebestuur nu enthousiaster is over kernenergie, maakt de commissaris van de Koning wel een kanttekening: er moet een gunstig bedrijfseconomisch perspectief zijn. "De bouw van een nieuwe kerncentrale is afhankelijk van de marktomstandigheden", schrijft Polman. "De positie van de rijksoverheid is allesbepalend en mocht het zover komen dat de bouw van een nieuwe kerncentrale aan de orde komt dan zal het Rijk hierin, ook als bevoegd gezag, het voortouw moeten nemen."

Dat sluit aan bij de hoop van EPZ-directeur Carlo Wolters, die vorige week zei op een actieve overheid te hopen als er inderdaad nieuwe kerncentrales bij Borssele gebouwd worden.

Economische kansen voor Zeeland

Polman somt in de brief vooral voordelen op. "Continuering van kernenergie wordt steeds realistischer vanwege klimaatverandering/CO2-reductie, leveringszekerheid en betaalbaarheid." Hij ziet ook economische kansen voor Zeeland: "Mede omdat de relevante spelers, kennis en ervaring zich hier bevinden. Zeeland is aangewezen als mogelijke locatie voor een nieuwe kerncentrale en wij staan hier ook voor open."

