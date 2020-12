Als Gérard de Nooijer bij Sparta te laat komt moet hij op bolussen trakteren

"Ik ben hier opgegroeid als voetballer en de meeste mensen die hier werken ken ik nog van vroeger", zegt De Nooijer. De Oost-Souburger kwam in februari terug naar Nederland nadat hij door corona noodgedwongen moest stoppen met zijn baan als trainer in China. In de zomermaanden kwam er een plekje vrij bij Sparta. "Die kans heb ik met beide handen aangegrepen."

Rol in de schaduw

Zijn taken als assistent-trainer bestaan uit het ondersteunen van hoofdtrainer Henk Fräser, het maken van analyses, leiden van een deel van de trainingen en wedstrijden bezoeken. Van 2016 tot 2018 was hij eindverantwoordelijke bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie, nu heeft hij meer een rol in de schaduw. Hij heeft nog niet nagedacht over zijn ambities als hoofdcoach. "Ik ben hier gekomen als assistent en ik heb het fantastisch naar mijn zin."

Gérard de Nooijer is dit seizoen assistent-trainer bij Sparta (foto: Orange Pictures)

"De charme van voetbal is dat je het voor het publiek doet", legt De Nooijer uit, die de huidige situatie van het profvoetbal schetst als mistroostig. "Je speelt zonder publiek, op enkele wedstrijden na. Het werk blijft voor mij hetzelfde, alleen alles eromheen heeft wel zijn charme verloren."

Trakteren op bolussen

Ondanks de corona-ellende hebben ze in de technische staf bij Sparta de humor nog niet verloren. "Als ik te laat kom dan moet ik trakteren op bolussen. En dat is ook wel te zien aan de maat van mijn collega's", lacht De Nooijer wanneer het interview met Omroep Zeeland iets te lang duurt naar de zin van zijn collega's. Ze roepen van een afstandje al om bolussen.

De Nooijer en Sparta doen het de laatste weken, na een moeizame start, goed in de Eredivisie. Uit elf wedstrijden werden er twaalf punten gehaald en daardoor staat de ploeg in de middenmoot.