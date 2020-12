Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt naar recordhoogte

(foto: Omroep Zeeland)

In Borsele, Goes en Middelburg is het aantal besmettingen ten opzichte van gisteren verdubbeld. In Hulst en Schouwen-Duiveland zelfs verdriedubbeld en Veere spant wat dat betreft de kroon: werden er gisteren nog 3 besmettingen gemeld, vandaag 21. In Terneuzen is het aantal besmettingen op dit moment het hoogst: 38. Sluis volgt op de voet met 29 besmettingen.

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Gemeente ma 7 dec di 8 dec wo 9 dec do 10 dec vrij 11 dec Borsele 6 1 6 3 7 Goes 5 3 14 4 10 Hulst 8 3 1 6 19 Kapelle 2 2 0 3 2 Middelburg 6 6 11 11 24 Noord-Beveland 1 3 2 0 0 Reimerswaal 5 3 6 9 15 Schouwen-Duiveland 9 6 12 7 22 Sluis 13 12 5 30 29 Terneuzen 23 11 11 28 38 Tholen 4 5 3 19 19 Veere 4 3 2 3 21 Vlissingen 6 3 8 6 5 Totaal Zeeland 92 61 81 129 211

Noord-Beveland is de enige gemeente waar geen nieuwe besmettingen werden gemeten. In Kapelle en Vlissingen is één besmetting minder gemeld dan gisteren.

Ziekenhuisopname

Er zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe overlijdens gemeld. Eén persoon in de gemeente Middelburg is opgenomen in het ziekenhuis.