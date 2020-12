Waarom het volgende fregat van de marine waarschijnlijk de naam van een Zeeuwse vrouw krijgt

(foto: Omroep Zeeland)

Van den Nieuwenhuijzen vindt het niet meer van deze tijd dat schepen van de marine vooral mannennamen meekrijgen. En niet alleen mannennamen, ook plaatsnamen en dierennamen. Er prijkte weleens een vrouwennaam op een marineschip: het fregat Zr.Ms. Anna Paulowna dat tussen 1867 en 1897 over zeeën voer.

De Zeeuw staat symbool voor diversiteit

Voor Van den Nieuwenhuijzen ligt het voor de hand dat een volgend fregat naar Francien de Zeeuw wordt vernoemd. "Ze is een verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook een vrouw die eigenhandig de marine heeft veranderd, ze heeft de vrouwenafdeling van de marine opgericht", zei hij vandaag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Defensie omarmt steeds meer diversiteit, ik denk dat Francien de Zeeuw daar symbool voor staat."

Ook dit schip is naar een man vernoemd. (foto: ANP)

De motie van Van den Nieuwenhuijzen om twee nieuwe fregatten die bij Damen worden gebouwd naar vrouwen te vernoemen, is door de Tweede Kamer aangenomen. Eerder pleitte Zeeuws Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) er ook al voor om de naam van De Zeeuw op een fregat te zetten, die motie haalde het toen niet. Van den Nieuwenhuijzen zegt dat hij samen met de VVD is opgetrokken, "ook ter ere van het initiatief van André."

Wie was Francien de Zeeuw? Natasza Tardio schreef een boek over het leven van Francien de Zeeuw en vertelde in de Zeeuwse Kamer het volgende over haar: "Ze was een bijzondere vrouw en heeft ontzettend veel gedaan voor Nederland, het verzet en de plek van vrouwen binnen de samenleving. Ze wilde niet horen dat ze feminist was, maar met haar daden heeft ze natuurlijk veel gedaan voor vrouwen." "De Zeeuw was gewend om op te komen voor wat ze vond en dacht." Toen de oorlog uitbrak is ze het verzet ingegaan. In eerste instantie om hand- en spandiensten te doen. Ze was telefoniste en kon ook gesprekken afluisteren. Die gaf ze door aan het verzet. De Zeeuw ging naar de andere kant van Nederland om wapens, reisbewijzen en voedselbonnen af te leveren. "Dat deed ze met gevaar voor eigen leven." "Ze is ook gevangen genomen door Duitsers, maar wist te ontsnappen. Na de oorlog is ze benaderd om een marine-afdeling voor vrouwen op te richten. Daar was koningin Wilhelmina geen voorstander van. Het lag gevoelig omdat vrouwen om konden komen in een oorlog. Uiteindelijk bleek er genoeg animo te zijn, toen is besloten de vrouwenafdeling op te richten." Een jaar voordat het boek van Tardio uitkwam overleed De Zeeuw.

Natasza Tardio die een boek schreef over Francien de Zeeuw, denkt dat De Zeeuw het een hele eer had gevonden dat een schip naar haar werd vernoemd. "Francien is bescheiden, maar zou wel trots geweest zijn, omdat het ook een signaal is naar andere vrouwen en een signaal naar de maatschappij dat vrouwen er ook toe doen."

Naam nog niet helemaal zeker

Of Francien de Zeeuw straks daadwerkelijk op een schip staat is nog niet helemaal zeker. Van den Nieuwenhuijzen legt uit dat Defensie uiteindelijk over de naam gaat. "Met enige aandringendheid zal worden gesuggereerd dat Francien de Zeeuw een van de beste namen is om te kiezen voor het schip."

"Er is zo'n brede oproep vanuit de Kamer, de maatschappij, de top van het ministerie, ik kan mij niet voorstellen dat er ook maar een strobreed in de weg wordt gelegd om dit te verhinderen", besluit het Tweede Kamerlid.

