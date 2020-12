Deze campinghouder helpt boeren met overgebleven water uit de brand

Normaal gesproken wordt gebruikt water door het riool weggespoeld, maar niet op camping Olmenveld. Daar wordt tachtig tot negentig procent van het water hergebruikt. Dat schoongemaakte drinkwater wordt bijvoorbeeld gebruikt om toiletten door te spoelen. "We zien toch dat er in de toekomst een groot probleem gaat ontstaan met vers drinkwater. Dat wordt schaarser. We willen een groene voetafdruk neerzetten, ook met ons bedrijf", zegt Westerbeeke.

De camping maakt via de waterzuivering nu meer water schoon, dan dat er hergebruikt wordt. "In de droge periode als het niet regent, zijn er heel wat toeristen bij ons op het park. Die douchen, gaan naar het toilet. Wij kunnen met onze zuivering 150 tot 200 kuub water per dag schoonmaken", aldus Westerbeeke. "We hebben misschien tien tot twintig kuub per dag nodig, de rest zou dan over zijn en in de sloot of het riool terechtkomen.

Water in sloot te zout

En dus werd daar samen met de gemeente wat op bedacht. Op het terrein werd een bassin gebouwd, waar boeren water uit kunnen halen. "De boeren zouden in de droge periode bij ons water kunnen halen om de akker te bevloeien." Westerbeeke verwacht dat dat een uitkomst is. "Het water in sloot in deze omgeving is te zout om een akker mee te bevloeien. Het water dat wij zuiveren staat bijna gelijk aan drinkwaterkwaliteit."

Boer Peter Blok (links) blij met het zoete water van campinghouder Jos Westerbeeke (foto: Omroep Zeeland)

Boer blij met initiatief

Westerbeeke denkt vijf boeren uit de brand te kunnen helpen. Zijn buurman Peter Blok gaat zeker van zijn diensten gebruik maken. Peter Blok: "Het kan extreem droog zijn. Dit jaar werden de uien veel te laat geoogst. Als we toen betaalbaar water hadden gehad, zou het wel gelukt zijn. Voor bepaalde gewassen is dit erg goed en juist die gewassen worden door andere buren verbouwd. Ik denk dat Jos wel van zijn water afkomt."

