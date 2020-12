Eerste Zeeuwse XL-teststraat bijna klaar

Er zijn vanaf volgende week twaalf teststraten onder een dak te vinden. Ilona Schinkelshoek van de GGD: "Er moeten nog een aantal kleine zaken gebeuren. We moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen neerzetten en dan zijn we klaar voor maandag." De administratiehokjes staan er al, verder komen er nog wat hekken om de rijrichtingen duidelijker te maken.

Vele malen groter

Met de nieuwe XL-teststraat vervalt de teststraat bij het ADRZ. Daar konden 400 tests per dag worden afgenomen. In de nieuwe straat kunnen er 1800 testen per dag worden afgenomen. "Dat is een behoorlijke uitbreiding van capaciteit", aldus Schinkelshoek. Alle testen die bij de Zeelandhallen worden afgenomen worden daarna in het ADRZ onderzocht.

Zo ziet een van de teststraten eruit op de XL-locatie in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

Naast de gebruikelijke testen worden hier in de toekomst ook sneltesten afgenomen. Iemand die zich wil laten testen kan niet kiezen, dat doen de zorgverleners.

Schinkelshoek benadrukt dat iedereen hier straks voor een test kan komen, maar dat een afspraak maken essentieel is. Of de Zeelandhallen ook de plek gaan worden waar Zeeuwen straks hun vaccinatie kunnen halen, is nog niet duidelijk. "We zijn daar nog volop over aan het denken en aan het kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken", legt Schinkelshoek uit.

