'5,20 euro per uur om te parkeren? Dat ga ik niet doen!'

(foto: ANP)

Parkeren in de gemeente Veere wordt een stuk duurder; op vier plekken in de gemeente stijgt het tarief zelfs naar 5,20 euro per uur. Het gaat niet alleen om de Van Voorthuijsenstraat, maar ook om het Jan Tooropplein in Domburg. Ook parkeren op het Oranjeplein bij de Campveerse Toren in de plaats Veere en het Jumbo-terrein in Zoutelande kost voortaan 5,20 euro per uur. Het gaat in alle gevallen om parkeerplaatsen dicht bij duinen, strand of het Veerse Meer.

Hele jaar door

Automobilisten en voorbijgangers bij de Van Voorthuijsenstraat in Domburg reageren wisselend op het nieuws dat parkeren op dit parkeerterrein straks 5,20 euro per uur gaat kosten. Tijdens het winterseizoen is parkeren hier nu zelfs gratis, maar het nieuwe, hoge parkeertarief gaat het hele jaar door gelden.

"Logisch dat toeristen, die hier van de voorzieningen gebruik maken, daarvoor moeten betalen", zegt een inwoner van Biggekerke die zijn auto nu nog gratis in Domburg parkeert bij de duinen. Anderen hebben minder begrip: "5,20 euro per uur? Dat ga ik niet doen! Niet erg gastvrij voor een toeristische gemeente als Veere."

Met hoge parkeertarieven wil de gemeente de drukte bij deze parkeerterreinen bij de kust indammen en inwoners de kans geven daar zelf tegen gereduceerd tarief te staan. Daarnaast moeten de hogere parkeertarieven de tegenvallende toeristische opbrengsten dit jaar in de gemeente goed maken.

Toeristenbelasting

Omdat er door coronamaatregelen afgelopen jaar minder toeristen naar Zeeland kwamen, liep de gemeente flink wat toeristenbelasting mis. Dat tekort werd door het College van burgemeester en wethouders eerst geschat op 11 tot 12 miljoen euro, Maar uiteindelijk bleek dat later 'maar' om een bedrag van ruim één miljoen euro te gaan, omdat uiteindelijk veel Nederlanders hun vakantie aan de Zeeuwse kust kwamen vieren.

Verderop parkeren

Ondernemers in Domburg hopen op een oplossing voor hun personeel, nu de parkeertarieven worden verhoogd en ook gratis parkeerterreinen verderop verdwijnen. "Ons personeel zal dus nog verder moeten parkeren en dan hier naartoe moeten komen", zegt Hein Robbers, namens de ondernemersvereniging in Domburg.

Robbers baat zelf strandpaviljoen De Oase uit, dat onlangs nog een landelijke horecaprijs kreeg als 'Beste Strandpaviljoen'. "We hebben al tien fietsen aangeschaft zodat ze op die manier de afstand kunnen overbruggen. Het wordt er logistiek allemaal niet makkelijker op."