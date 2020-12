Trainer Rogier Veenstra probeert bij ASWH de lol erin te houden

Met allerlei verschillende soorten oefeningen over het hele veld verspreid, probeert Veenstra zijn ploeg bezig te houden. Daarnaast wordt er een klassement bijgehouden en daar rolt later een winnende groep uit. Veenstra: "Het moet voor mij zinvol zijn en de spelers moeten er plezier in hebben. De winnaar van het klassement gaat met een leuke prijs naar huis."

'Echt wedstrijdfit kun je niet worden'

Komende weken gaat Veenstra met zijn ploeg extra trainen richting een eventuele hervatting. Voorlopig zal dat nog wel moeten op anderhalve meter en in groepjes van vier. "Echt wedstrijdfit kun je niet worden natuurlijk. Enige wat we nu moeten doen, is dat we met de fitheid de ondergrens niet aantikken", vertelt Veenstra.

Vorig seizoen hadden we geluk dat we niet degradeerden en nu hebben we een beetje pech" Rogier Veenstra, trainer ASWH

Na zes wedstrijden in de Tweede Divisie stond de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht op de tweede plek. Eerder werd bekend dat wanneer de competitie hervat wordt, er een tweedeling gemaakt wordt en met een schone lei het seizoen wordt afgemaakt. Voor Veenstra en ASWH is dat een domper. Veenstra: "Het is natuurlijk voor ons teleurstellend, maar aan de andere kant is het fijn dat we zekerheid hebben. Vorig seizoen hadden we geluk dat we niet degradeerden en nu hebben we een beetje pech."

Kunstje

Als de competitie straks weer hervat wordt, zal volgens Veenstra zijn ploeg er gewoon weer staan. "Ze moeten er wel klaar voor zijn. Ik hoop dat ze dan het kunstje van de eerste zes wedstrijden weer kunnen flikken", zegt Veenstra. ASWH zit dan in de poule met Kozakken Boys, Jong Sparta, Scheveningen, Noordwijk, Quick Boys, Katwijk, Rijnsburgse Boys en Excelsior Maassluis.