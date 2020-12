In ZeeDoc: Het laatste kunstje van Paul en Menno de Nooijer

Paul en Menno aan het werk op locatie (foto: Omroep Zeeland)

Decennialang werken ze al samen: vader en zoon de Nooijer uit Baarsdorp. De jonge Menno figureerde al vroeg in de fotografie en films, die zijn vader, vaak via een stopmotion techniek, maakte. De figurantenrol veranderde in een hecht samenwerkingsverband en als Menno zelf ook is afgestudeerd, maakt het duo experimentele kunstinstallaties door middel van fotografie en video, ze maken videoclips voor MTV en maken samen een speelfilm Exit.

Verschillende musea in binnen-en buitenland hebben werk van het duo in hun collectie. In Het laatste kunstje zijn Paul en Menno, die ook samen een grote woonboerderij delen, bezig aan een project waarvan zij denken dat het hun laatste gezamenlijke project zal zijn. De documentaire biedt een inkijkje in de wereld van de familie De Nooijer, maakt zichtbaar hoe vader en zoon samenwerken, hoe ze elkaar inspireren maar ook op de huid zitten.

Menno de Nooijer (foto: Omroep Zeeland)

Documentairemaakster Jacomien Kodde had toentertijd een relatie met Menno. Hierdoor kon ze heel dicht bij beide kunstenaars komen. "Ik woonde ook bij hen in Baarsdorp, maar het monteren deed ik in Amsterdam. Ik kon daardoor onafhankelijk de film maken. Dat hielp me erg om de afstand te bewaren. Paul en Menno zeiden ook vooraf dat ze zich er niet mee zouden bemoeien."

Luister hier naar het gesprek met Jacomien Kodde:

Jacomien Kodde: de film gaat over een afscheid van een duo

De film die in 2016 de vakjuryprijs won bij Fim by the Sea, is zondag te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur en is tien dagen online terug te kijken.