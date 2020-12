Gewonde bij eenzijdig ongeluk, auto total loss

Het slachtoffer, een man, reed rond 01.30 uur over de Kraaijertsedijk (N666). Door onbekende oorzaak raakte het voertuig in de rechterberm. De Volkswagen Golf botste vervolgens tegen twee bomen om daarna terug de weg op te schieten. Daar kwam het voertuig zwaar beschadigd tot stilstand.



Een ambulanceteam heeft zich over de gewonde bestuurder ontfermd. De automobilist is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. Volgens de politie is er een indicatie dat er onder invloed van alcohol werd gereden en wordt daarom proces-verbaal opgemaakt.



De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld. Het voertuig is total loss.

De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd (foto: HZ Zeeland)