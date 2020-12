Ruben krijgt bijles van een HZ-student om zijn leerachterstand bij wiskunde weg te werken

Jonathan van de Velde woont in Nieuwerkerk en studeert Bedrijfskunde aan de HZ University of Applied Sciences. Samen met acht medestudenten moest hij, als schoolopdracht, een bedrijf oprichten. Ze besloten zich te richten op het helpen van middelbare scholieren. Op dit moment geeft Jonathan bijles aan zijn dorpsgenoot Ruben Kristalijn uit 3 vwo, die moeite heeft met wiskunde.

Ook de bijlessen zijn online

Ondanks dat ze dichtbij elkaar wonen, vinden de bijlessen ook online plaats. Dat doen ze bewust, omdat dat veiliger is. Ruben vindt nog een online les erbij niet erg: "Online les met dertig man is heel anders dan zo persoonlijk geholpen te worden. Nu kan ik specifieke vragen stellen."



Hij merkt dat hij de achterstand bij wiskunde snel is opgelopen. "De leraar kan niet echt controleren of je het goed doet. Verder is het zo dat bij wiskunde veel op elkaar aansluit. Begin je fout, dan heb je er hoofdstukken later nog last van", zegt hij.

Alle HZ-studenten kunnen zich bij ons inschrijven om bijles te geven en krijgen daarvoor studiepunten." Jonathan van de Velde - mede-oprichter Lesloods 15

Op dit moment volgt een handjevol leerlingen bijles via Lesloods 15. "We hopen natuurlijk op meer", zegt Jonathan van de Velde. "Alle HZ-studenten kunnen zich bij ons inschrijven om bijles te geven. Zij krijgen daarvoor studiepunten in ruil. Daardoor kunnen wij nu de bijlessen ook goedkoper aanbieden, omdat ze ons niks kosten", zegt hij.

Scholen zijn ook enthousiast

Middelbare scholen reageren volgens Van de Velde enthousiast op het initiatief. "Scholen kunnen bij ons pakketten afnemen, maar leerlingen kunnen ook particulier een les kopen. Op een aantal scholen zijn we nu gevraagd om in kleine groepjes op school les te komen geven."

De schoolopdracht loopt door tot begin volgend jaar. De acht studenten zijn daarna van plan het werk door te zetten. "Het schooljaar maken we sowieso af."