Minderjarige jongens met vuurwerkbom aangehouden

Jongens (13 en 14) aangehouden met vuurwerkbom (foto: politie Oosterscheldebekken)

Een bezorgde burger tipte de politie nadat hij had gezien dat jongens een zogeheten cobra aan een fles lampenolie hadden vastgemaakt. De politie was snel ter plekke en wist de twee, jongens aan te houden. De jongens zijn naar het politiebureau gebracht. Eén van de jongens is naar HALT gestuurd. "Hij had er alleen bijgestaan en niks in bezit of afgestoken", aldus de politie.



De andere jongen heeft een zogeheten TRIP-zitting gekregen. "Een TRIP-zitting is met de officier van justitie. Die is dan al van mening dat je schuldig bent en dat je een straf verdient. In zo'n gesprek bepaalt hij samen met jou wat het beste voor jou is: een geldboete of een taakstraf", zo legt de politie uit.