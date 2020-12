Jonge CDA-telg Esther Francke wil meer vrouwen en jongeren in de partij

"In Zeeland kun je de partij opbouwen. Het zijn nu veelal oudere mannen. Die doen heel goed werk, dat staat voorop, maar het is geen afspiegeling van de Zeeuwse samenleving", zegt Francke. Volgens haar kan en moet dat beter. "Vaak wordt er negen maanden voor de verkiezingen gezegd: 'Oh wacht, er moeten ook nog vrouwen en jongeren hoog op de lijst staan', maar dan ben je eigenlijk te laat. Dat wil ik structureel veranderen."

Dat Esther Francke nu deel uitmaakt van de politieke Zeeuwse CDA-familie is niet heel vreemd. Zelf had ze al op jonge leeftijd interesse in de politiek. Dat werd sterker tijdens haar middelbareschooltijd: "De lessen maatschappijleer vond ik het allerleukste." Toch merkte ze dat leeftijdsgenoten er veel minder mee bezig waren dan zijzelf. "Er werd wel gediscussieerd over onderwerpen, maar ik vond en vind: als je dingen wilt veranderen moet je dat doen via de volksvertegenwoordiging. Zo werkt het democratisch proces."

Ik zou hier graag rondlopen, allicht als Statenlid." Vicevoorzitter Esther Francke van CDA Zeeland over haar toekomst

Francke is één van de jongste CDA'ers op een bestuurlijke positie in Zeeland. In september kozen de leden duidelijk voor een tweeledige koers. Ad Koppejan, voormalig CDA-Kamerlid, werd gekozen als nieuwe voorzitter, Esther Francke als vicevoorzitter. De politieke ervaring en elan moeten samen het CDA in Zeeland gaan klaarstomen voor de toekomst.

"Dat wordt een hele kluif", volgens Francke. Maar ze ziet het zitten. Volgens haar wordt de uitdaging zichtbaar te zijn voor de Zeeuwse jongeren. Daarbij wil ze social media meer inzetten. "Denk aan Instagram, aan TikTok. Ik weet hoe dat werkt maar een Statenlid dat twintig jaar ouder is dan ik waarschijnlijk niet. Als vicevoorzitter kan ik dat doorvoeren in de partijstrategie."

De 23-jarige Esther Francke is onlangs gekozen als vicevoorzitter van het CDA Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

En dat is volgens Francke, die nu in Rotterdam studeert en in Middelburg woont, essentieel. "Het bepaalt hoe de politiek er over tien à vijftien jaar uitziet." Volgend jaar hoopt ze haar studie business analytics te hebben afgerond. Haar bestuurswerk blijft ze er voorlopig naast doen. Al blijft natuurlijk de vraag of zij zichzelf over een aantal jaar ziet rondlopen op het Abdijplein als Statenlid Francke? "Ik zou hier graag rondlopen, allicht als Statenlid."