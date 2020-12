Aanhoudingen tijdens extra vuurwerkcontroles in Hulst

De afgelopen weken werd in Hulst geklaagd over vuurwerkoverlast (foto: Omroep Zeeland)

De politie was vannacht zowel opvallend als onopvallend aanwezig in Hulst. Op de Koolstraat leverde een onopvallende controle op de fiets een aanhouding op van een 17-jarige jongen, die een Cobra-6 in zijn rugzak bleek te hebben.

In een auto met drie jonge inzittenden werden in totaal 37 Cobra's aangetroffen. De bestuurder van de auto werd aangehouden voor het in bezit hebben van dit illegaal vuurwerk.

In de omgeving van de Koolstraat zijn vannacht een groot aantal vuilnisbakken opgeblazen en van de bushalte lag de ruit in stukken over het fietspad. Een van de melders sprak over een dader met een capuchon op een fiets. Maar die kon niet achterhaald worden.