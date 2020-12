Zeiler Hameeteman werkt in Portugal aan zijn droom: Olympische Spelen 2024

Paul Hameeteman in actie tijdens het Open Nederlands kampioenschap in september. (foto: ANP)

Je bent nu in Portugal, waar zit je precies?

"Wij zitten in Vilamoura bij Faro. Dit is één van de meest gebruikte trainingslocaties voor Olympische zeilers. Er is een supermooie haven en een goede gym. De hele wereldtop zit hier in de winter, waardoor er altijd concurrentie is om mee te trainen en te racen. En het weer is aangenaam om efficiënte zeildagen te kunnen maken."

Hoe zien jouw trainingsdagen eruit?

"Dat wisselt, maar meestal zijn er iedere dag wel zeilsessies die twee tot vier uur duren, afhankelijk van de wind. Dan zijn we volle bak op het water, non-stop aan het trainen. Daarnaast is er bijna elke dag wel een kracht - of fietssessie omdat de boot, waarin ik zeil (de Laser Radiaal-klasse, red), één van de meest fysieke boten is."

Met wie trek je daar op?

"Ik ben nu trainingspartner van Marit Bouwmeester, de huidige Olympisch kampioen en Mirthe Akkerman. De coach van Marit is er ook: Roelof Bouwmeester. Die setting werkt heel goed. We trainen in de Laser Radiaal-klasse. Dat is de Olympische klasse voor de vrouwen en de klasse voor de jeugd bij de mannen."

Jij bent afgelopen jaar Europees kampioen geworden in die klasse. Kun je uitleggen wat dat voor klasse is?

"Het is de simpelste boot die je kan hebben. Er is één zeil en het bootje is ongeveer zo groot als een grote surfplank. Je zit er in je eentje in. En je hebt vier lijnen waaraan je kan trekken. Super simplistisch. Iedereen vaart met hetzelfde materiaal. Je moet op je zeil-skills winnen."

Hoe kom je de coronaperiode door? Heb je er veel last tijdens het sporten?

"Er zijn wel wat beperkingen, zeker met het reizen. 2020 is een goed jaar geweest, mede door corona. Toen de scholen dichtgingen in maart en grote evenementen afgelast werden, heb ik de knop omgezet: wat kan ik hier uit halen? Normaal trainde ik drie tot vier keer per week, maar tijdens corona werd het vijf tot zes keer per week. Daardoor heb ik hele grote stappen kunnen maken."

Wat zijn je doelen voor 2021?

"Het wordt aanpoten dit jaar, want ik wil overstappen van de Laser Radiaal-klasse naar de Olympische klasse. Nu heb ik daar nog geen hoge verwachtingen van, maar ik wil wel binnen een paar jaar aan de top meedoen. Daarna wil ik me kwalificeren voor Olympische Spelen van Parijs in 2024. Dat is het grote doel."