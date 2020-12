'Op maandag naar de woonboulevard!? Dan moet je poetsen'

De mensen die onze verslaggever spreekt op de meubelboulevard vinden het met de drukte nog meevallen, net zoals de mensen die in de rij voor de deur van een electronica-gigant staan. De woonboulevard heeft een beveiligingsbedrijf ingehuurd dat de drukte in de gaten houdt en bezoekers erop attendeert om afstand te houden, wanneer die daar even geen erg meer in hebben.

Behapbaar

Volgens een van de medewerkers is de drukte behapbaar en houden mensen zich goed aan de voorschriften. Wat in de gesprekken met de bezoekers ook doorsijpelt is dat er dinsdag mogelijk extra maatregelen worden genomen. Het gerucht dat er mogelijk wordt gekozen voor het sluiten van winkels, heeft er onder meer voor gezorgd dat Danielle juist vandaag nog even snel een groter bureau voor haar puberdochter haalt. "Want ze groeit zo snel dat ze straks klem zit achter haar bureau".

Ook een ouder echtpaar wil het nieuws voor zijn en staan op het punt om de bouwmarkt binnen te lopen voor wat tochtstrips. De klus stond al een tijdje op het planning, maar ze besloten er vandaag om te gaan zodat ze de spullen alvast in huis hebben. "En zodat we van de winter tochtvrij in ons huis kunnen zitten", vult de man aan. Ze dachten aanvankelijk met zondag voor een rustige winkeldag te kiezen, maar als ze om zich heen kijken moeten ze constateren dat deze veronderstelling niet klopt. "Maar goed, dan weten we dat voor een volgende keer."

Drukte op de woonboulevard bij Middelburg vandaag (foto: Omroep Zeeland)

Ook Anjo hoopt op de valreep nog wat te kunnen kopen. "Want straks zijn misschien alle tuincentra dicht". En ze heeft nog batterijtjes voor de kerstverlichting en een bloembakje nodig. Het idee om deze spulletjes op maandag te halen, gaat er bij haar niet in: "Maandag vind ik geen winkeldag", zegt ze resoluut. "Op maandag moet je poetsen. Haha. Dat is ouderwets Zeeuws."

Volgepakte scooter en een groter bureau voor de puberdochter