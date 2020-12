Premièrestress in coronatijd voor film Slag om de Schelde

Op het eerste gezicht is het een normale première, waarbij voor de aankleding groots is uitgepakt. Iedereen die voorbij de bioscoop is gereden heeft zich al vergaapt aan de Sherman-tank die pontificaal de ingang bewaakt. Maar ook binnen is er een scala aan oorlogstuig dat vanuit het Bevrijdingsmuseum naar Vlissingen in gesleept.

Geen bruisende massa

Het is wanneer je de enorme zaal van CCXL binnenloopt dat je een beeld krijgt van hoe vreemd deze premièredag is. Waar eigenlijk een rumoerige menigte van 700 bezoekers het geweld van de 14 miljoen kostende oorlogsfilm tot zich zou nemen, komen vandaag groepjes van dertig mensen bij elkaar. Volgens Jéan Rottier worden de groepjes per bioscoop in een strak regime naar de zalen geleid, zodat ze bij het naar binnen en naar buiten gaan elkaar niet tegenkomen.

Veiligheidsvoorschriften voor de bioscoop (foto: omroep zeeland)

Trots

Rottier is ondanks alle beperkende maatregelen erg trots dat Vlissingen is uitgekozen voor de prèmiere van de Slag om de Schelde:" We hebben hier een fantastisch complex voor een dergelijk evenement en daarnaast kon het haast ook niet anders. De slag is 76 jaar geleden hier geleverd, dus hoort de opening van de film hier.

26 voorstellingen worden er vertoond vandaag. De eerste voorstellingen zijn met 150 betalende bezoekers die een kaartje hebben weten te bemachtigen. Om half acht 's avonds begint de rode loper ceremonie. De cast, crew en een hoop bekende Nederlanders maken er dan een corona-proof openingsavond van.

Voor het grote publiek draait de film vanaf 17 december in de bioscopen, als het kabinet geen roet in het eten gooit in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen. Vandaag wordt een extra ministerraad ingehouden om te overleggen over strengere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Sluiting van bioscopen, theaters en musea, wordt genoemd als mogelijkheid.