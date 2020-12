Goedemorgen! Uitspraak zedenzaak, première Slag om de Schelde en XL-teststraat open

(foto: omroep zeeland)

Laten we de ochtend met iets leuks beginnen, want vandaag in Vlissingen: de première van één van de duurste Nederlandse speelfilms ooit! De première wordt over een hele dag uitgesmeerd, met 26 voorstellingen die iedere keer door dertig mensen bezocht mogen worden.

Lees ook:

Vanavond is er nog een rode loper ceremonie met cast, crew en een hoop bekende Nederlanders. Het is nog maar de vraag of jij en ik de film ook binnenkort kunnen zien: de film zou vanaf 17 december in de Nederlandse bioscopen draaien, maar het zou zomaar kunnen dat het kabinet in de loop van de dag besluit om de bioscopen weer te sluiten.

Uitspraak zedenzaak

De rechtbank in Middelburg doet aan het begin van de middag uitspraak in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak waarbij een 47-jarige man jarenlang de dochters van zijn vriendin misbruikte. Het Openbaar Ministerie eiste zes jaar cel en tbs met dwangverpleging.

In de Zeelandhallen zijn twaalf teststraten te vinden (foto: Omroep Zeeland)

Opening XL-teststraat

Vandaag gaat ook de eerste XL-teststraat van Zeeland open. In de nieuwe teststraat in de Zeelandhallen kunnen 1800 tests per dag afgenomen worden. Naast de gebruikelijke testen worden hier in de toekomst ook sneltesten afgenomen. Iemand die zich wil laten testen kan niet kiezen, dat doen de zorgverleners.

Zonsopkomst in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

Vanochtend zijn er perioden met regen en het is bewolkt, maar in de loop van de ochtend wordt het op meer plaatsen droog. Daarna is er vanmiddag af en toe zon, maar er is ook nog kans op enkele buien. De wind is

vandaag matig tot krachtig en waait uit zuid tot zuidwest: de windkracht is 4 tot 6 Beaufort. De temperatuur schommelt vandaag tussen negen en elf graden.