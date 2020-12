Goese SP-raadslid stapt op wegens ruzie partijbestuur met jongerenafdeling

Voormalig SP-raadslid Floor van Lamoen (foto: Omroep Zeeland)

De drie Goese SP-ers kunnen zich niet vinden in de "harde compromisloze opstelling van het landelijke partijbestuur" in de kwestie met de jongerenorganisatie ROOD. "Het conflict is op een vreemde, niet menswaardige manier, uitgespeeld. We hebben, samen met andere leden, een oproep gedaan om een pas op de plaats te maken, met elkaar te praten en te kijken of ze eruit kunnen komen. Op het partijcongres is hiervoor ook een motie ingediend. Die is met twee derde verworpen. Daar kan ik niet mee verder", zegt Van Lamoen in een reactie.

Geroyeerd

Binnen de SP is een strijd ontstaan tussen de jongerenafdeling ROOD en de partijleiding. Enkele leden van de jongerenafdeling zijn geroyeerd omdat zij lid zouden zijn van het Communistisch Platform. Twee van de geroyeerde leden zijn gekozen zijn in het ROOD-bestuur. Omdat de jongerenafdeling wil dat deze bestuursleden aanblijven, is door het partijbestuur besloten de financiële steun aan de jongerenafdeling op te schorten.

Van Lamoen, De Jong en Vos kunnen zich dus niet met deze harde lijn verenigen en trekken daaruit hun conclusie. "Ik heb dus mijn lidmaatschap opgezegd en dat betekent dat ik ook niet meer voor de SP in de gemeenteraad kan zitten. Ik wil geen zetelroof spelen", aldus Van Lamoen.