Uitspraak voor mannelijke verdachte in ontluisterende Zeeuws-Vlaamse zedenzaak

Rechtbanktekening van de verdachte uit Aardenburg (foto: ANP)

In het zaaksdossier staan onderschepte chatgesprekken tussen de man en de vrouw die tijdens de behandeling van de zaak werden voorgelezen. Zo schrijft de vrouw op een gegeven moment aan de man: "Zo'n unieke relatie krijg je nooit meer, je hebt een moeder met twee dochters." Hij antwoordt daarop: "Ja, geweldig dat je zo ruimdenkend bent."

Pleegmoeder

Ook zou uit de chatgesprekken blijken dat het stel probeerde om vriendinnetjes van de dochters te laten logeren bij het stel thuis, met als doel die meisjes seksueel te misbruiken. De vrouw zou ook pleegmoeder willen worden met als doel het seksueel misbruik van meisjes door haar vriend verder te faciliteren.

Waar gaat deze zaak over? Een 47-jarige man uit Aardenburg en een 44-jarige vrouw uit Terneuzen staan terecht voor zedenmisdrijven die zouden hebben plaatsgevonden in Zeeuws-Vlaanderen van 2008 tot 2019. De twee dochters van de vrouw zouden zijn misbruikt door de man en één van hen zou ook gedwongen zijn om seks met anderen te hebben. Ze zouden daarbij gedrogeerd zijn. De vrouw zou niet alleen op de hoogte zijn geweest, maar ook meegewerkt hebben aan het misbruik. Naast de dochters zouden ook nog drie andere meisjes misbruikt zijn.

De zaak kwam aan het rollen door een internationaal onderzoek naar kinderporno. De dochters van de vrouwelijke verdachte zijn niet naar de politie gestapt en ook niemand uit hun omgeving gaf signalen door.

De garage van de verdachte in Waterlandkerkje (foto: Omroep Zeeland)

De mannelijke verdachte had eerst een garagebedrijf in IJzendijke en later in Waterlandkerkje. Uit gesprekken met dorpelingen blijkt dat veel mensen wel wisten dat de man iets met kindermisbruik te maken had gehad in het verleden. De verdachte is in 2004 al eens veroordeeld voor een zedenmisdrijf.

Vreemde gevoelens

Zo liet een inwoner van Waterlandkerkje weten dat hij geschokt, maar niet geheel verbaasd was toen de zaak naar buiten kwam. "Ik ben wel eens een paar keer bij die garage geweest, ik had er vreemde gevoelens bij. Er zaten altijd jonge kinderen in het kantoor."

Dat laatste viel ook Piet van Haut uit Knokke op. Hij was vaste klant bij het garagebedrijf van de verdachte in Waterlandkerkje. "Ik zag daar in die garage dat de vrouwelijke verdachte altijd op de uitkijk stond en dat er minderjarige kinderen op de schoot zaten van de verdachte, Dat is op zich natuurlijk geen strafbaar feit, maar toen ik meer te weten kwam werd dat een ander verhaal. Ik ben daar dus vaker heengegaan om meer op te vangen over wat zich daar afspeelde."

Naar kinderen staren

Van Haut zag de mannelijke verdachte behalve in de garage ook wel eens op feestjes of bij auto-evenementen. "Het viel me altijd op aan hem dat als er kinderen in de buurt waren hij daar altijd zo naar staarde."

Van Haut is niet van onbesproken gedrag. Hij werd in België veroordeeld voor oplichting. Maar de misdrijven waar het hier om gaat, vindt hij van een totaal andere orde en dus deed hij zijn verhaal bij de recherche in Goes. "Ik ben van oordeel dat je van kinderen moet afblijven. Doe je dat niet en ik kom er achter, dan zal ik alle mogelijke middelen inzetten om dat een halt toe te roepen."

Beschermende maatregel

Hij hoopt dat de waarheid aan het licht komt in de rechtbank. "En dat de verdachten naast een straf ook een beschermende maatregel opgelegd krijgen. Een straf is niet genoeg, deze mensen gaan binnen 24 uur recidiveren als je ze vrijlaat."

De rechtszaak van de vrouwelijke verdachte wordt later behandeld. Haar advocaat wraakte de rechtbank, omdat ze die partijdig vond. Dat wrakingsverzoek werd vorige week afgewezen.

Lees ook: