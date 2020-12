Terneuzense hotels zeggen franchisemodule vaarwel en gaan samen verder

Een kamer in het Churchill hotel (foto: Terneuzen Hotels)

De namen van de hotels blijven bestaan, alleen dan zonder de franchiseonderneming. Twintig jaar lang is er gewerkt onder de hoede van Hampshire, maar nu denken de hotels dat het beter is om zelfstandig verder te gaan. "We denken het zelf prima te kunnen doen. We kennen de markt en hebben goede banden met de grote bedrijven in de regio", aldus commercieel manager Tina Jackson.

Die verbondenheid met de bedrijven zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hotels volstromen zodra er onderhoudstops zijn, waarbij er altijd grote hoeveelheden extra medewerkers richting Terneuzen komen. "De kracht van een franchiseonderneming om overkoepelend te werken is daarom niet voor ons van toepassing. We willen doen wat we zelf nodig hebben en niet wat op de Veluwe nodig is. We zijn toch een beetje apart", aldus Jackson.