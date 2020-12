Première oorlogsfilm Slag om de Schelde gaat door, ondanks mogelijke maatregelen

Sherman tank bij de ingang van bioscoop CineCity vanwege première oorlogsfilm Slag om de Schelde (foto: Omroep Zeeland)

Er waren twijfels over het doorgaan van die première, omdat de minister-president om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje. Er wordt druk gespeculeerd over de inhoud, zou behoort ook het sluiten van bioscopen en theaters tot de mogelijkheden. Dus vroegen sommige mensen zich af of het dan wel slim was om de première door te laten gaan, aangezien het grote publiek de film dan niet naar de film kan komen kijken in de bioscoop.

Film 26 keer vertoond

Of de geplande vertoningen van deze duurste Nederlandse oorlogsfilm tot nu toe van de komende weken is dus nog niet duidelijk, maar de premières van vandaag gaan dus wél door. De film wordt vandaag in totaal 26 keer vertoond.

De eerste voorstellingen zijn met 150 betalende bezoekers die een kaartje hebben weten te bemachtigen. Om 19.30 uur wordt de rode loper geopend voor cast, crew en een hoop bekende Nederlanders. Voor het grote publiek draait de film vanaf 17 december in de bioscopen, tenzij de nieuwe maatregelen dus roet in het eten gooien.

