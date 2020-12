Acht jaar cel en tbs voor man die jarenlang twee minderjarige zusjes misbruikte

De rechtbank acht bewezen dat hij de oudste dochter seksueel heeft misbruikt tussen 2008 en 2019. Ook ontucht door anderen op parkeerplaatsen en in parenclubs is bewezen volgens de rechtbank. Daarbij was sprake van dwang. De rechter spreekt verder van verkrachting, uitbuiting en mensenhandel.

Ze noemde hem 'papa'

Volgens de rechtbank was het minderjarige slachtoffer erg kwetsbaar. De man had een relatie met haar moeder en fungeerde als stiefvader. Ze noemde hem ook 'papa'.

Ook ontucht met de jongste dochter vindt de rechtbank bewezen. Dat vond plaats tussen 2015 en 2019. Ook hier was sprake van een seksuele relatie onder dwang. Bij beide meisjes begon het misbruik vanaf hun achtste levensjaar.

Gebrek aan bewijs

De man wordt ook veroordeeld voor het misbruiken van een derde slachtoffer, een vriendinnetje van de twee misbruikte zussen. Hij wordt vrijgesproken van het seksueel misbruik met twee andere slachtoffers. Volgens de rechtbank is er sprake van gebrek aan bewijs.

Bij het misbruik van de drie minderjarige meisjes gebruikte de man ook verdovende middelen, om de slachtoffers te drogeren. Het gaat om onder meer slaappillen, pijnstillers en GHB. Daarnaast wordt hij veroordeeld voor het maken en verspreiden van kinderporno.

Strafverhogend: niets geleerd

Als de man niet verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn, zouden de strafeis én de opgelegde straf hoger uitvallen. Maar volgens psychologische rapporten is de man hyperseksueel, heeft hij pedofiele neigingen en een anti-sociale geaardheid. Ook is hij zélf als kind seksueel misbruikt.

Rechtbanktekening van de 47-jarige man uit Aardenburg (foto: ANP)

De strafvermindering wordt volgens de rechtbank weer deels gecompenseerd door het feit dat hij in 2004 al is veroordeeld voor twee zedenmisdrijven met minderjarige meisjes. Dat hij niets heeft geleerd van zijn straf en behandeling hiervoor is volgens de rechtbank strafverhogend. Dat is dan ook mede de reden dat de rechtbank uitkomt op een hogere celstraf dan de eis van het OM, gecombineerd met de ernst van de feiten. De kans op herhaling acht de rechtbank groot. Daarom wordt naast gevangenisstraf ook tbs opgelegd.

Schadevergoeding

Naast de opgelegd straf moet de man de twee misbruikte zusjes een schadevergoeding betalen, vanwege de geleden immateriële schade. Het gaat bij de oudste zus om 70.000 euro en 50.000 euro voor de jongste.

De moeder van de meisjes en de stiefvader werkten samen. De vrouw had een actieve rol in het faciliteren van het misbruik. Haar rol was onmisbaar. Dat zij haar dochters niet zelf heeft misbruikt doet daar niet aan af, vindt de rechtbank, die spreekt over een 'intensieve, meedogenloze en huiveringwekkende samenwerking'.

Wrakingsverzoek

De vrouw moet hiervoor later voor de rechter verschijnen, haar zaak lag stil omdat de advocaat de rechtbank wraakte. De wrakingskamer van de rechtbank in Middelburg oordeelde dat het wrakingsverzoek ongegrond is, dus kan haar zaak nu ook weer worden hervat.

Een 47-jarige man en zijn 44-jarige toenmalige vriendin uit Terneuzen staan terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen van 2008 tot 2019. De dochters van de vrouw zouden zijn misbruikt door de man en één van hen zou ook seks met anderen gehad hebben. Zij zou zijn meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen. Ze zouden daarbij ook gedrogeerd zijn. Naast de dochters zouden ook nog drie andere meisjes misbruikt zijn.

De chatgesprekken tussen de mannelijke en vrouwelijke verdachte die eerder tijdens de rechtszaak aan bod kwamen, zijn schokkend. Zo schrijft de vrouw op een gegeven moment aan de man: "Zo'n unieke relatie krijg je nooit meer, je hebt een moeder met twee dochters." Hij: "Ja, geweldig dat je zo ruimdenkend bent."

Vriendinnetjes

Ook blijkt uit de chatgesprekken dat het stel actief bezig was om vriendinnetjes van de dochters te laten logeren bij hun thuis met als doel seksueel misbruik. En de 44-jarige vrouw probeerde pleegouder te worden. Allemaal met het doel het seksueel misbruik van haar vriend verder te faciliteren.

De man uit Aardenburg beriep zich tijdens de rechtszaak voortdurend op zijn zwijgrecht. Hij maakte enkel gebruik van 'het laatste woord': "Ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan. Ik besef dat ik een persoonlijkheidsprobleem heb. Ik ga mijn best doen", zei hij.

