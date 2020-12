Plan reorganisatie Emergis kost 20 fte aan banen op kind- en jeugdafdeling

(foto: Omroep Zeeland)

Emergis wil meer zorg thuis gaan bieden. "Want, zo weten we, beter worden doe je thuis in je eigen omgeving", zegt de instelling. "Alleen als het echt niet anders kan, dan wordt een kind zo kort mogelijk opgenomen in de kliniek." Dat betekent dat de zorg en begeleiding van kinderen thuis wordt geïntensiveerd en er bedden in de kliniek zullen verdwijnen.

Daardoor is er een ander soort medewerkers nodig. "Bijvoorbeeld sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, ambulante verpleegkundigen en begeleiders, maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten." Emergis denkt vooral te kunnen schrappen in psychiaters en psychologen die in de kliniek werken. "We verwachten dat er 20 fte minder aan personeel nodig is."

Duidelijkheid voor personeel

In februari zal de raad van bestuur een definitief besluit nemen over het plan, nadat de ondernemingsraad en cliëntenraad van Emergis hun adviezen over het plan hebben ingestuurd. Daarna krijgen medewerkers te horen of zij na de reorganisatie bij Emergis kunnen blijven werken of boventallig worden.

Als alles doorgaat, is Emergis kind & jeugd nog steeds niet volledig uit de financiële zorgen. "We blijven dan ook in gesprek met onze ketenpartners en met de gemeenten over de financiële ruimte die zij Emergis gunnen." In 2015 werd de jeugdzorg gedecentraliseerd en werden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg.

