Bijna honderd nieuwe coronagevallen, meeste in Terneuzen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om positieve coronatests die tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen bij het RIVM zijn geregistreerd. Het RIVM meldt over deze periode geen sterfgevallen of ziekenhuisopnames door ernstige coronaklachten.

Meeste nieuwe besmettingen in Terneuzen

Zoals de afgelopen periode wel vaker het geval was, kampt Terneuzen met de meeste positieve testuitslagen. Daar werden 29 nieuwe besmettingen geregistreerd. Sluis volgt met twaalf nieuwe besmettingen. In Middelburg en Reimerswaal werden elf positieve testresultaten in de rapportage van het RIVM opgenomen. Daarna volgt Tholen met zeven nieuwe coronagevallen.

In de gemeenten Borsele, Hulst, Schouwen-Duiveland, Veere én Vlissingen werden vijf besmettingen geconstateerd. In Goes waren er twee nieuwe gevallen. In Kapelle en Noord-Beveland was er één testuitslag positief.

Aantal nieuwe coronabesmettingen per gemeente

Gemeente wo 9 dec do 10 dec vrij 11 dec zat 12 dec zon 13 dec ma 14 dec Borsele 6 3 7 6 4 5 Goes 14 4 10 9 7 2 Hulst 1 6 19 12 11 5 Kapelle 0 3 2 6 2 1 Middelburg 11 11 24 13 23 11 Noord-Beveland 2 0 0 0 0 1 Reimerswaal 6 9 15 23 12 11 Schouwen-Duiveland 12 7 22 7 9 5 Sluis 5 30 29 20 11 12 Terneuzen 11 28 38 33 30 29 Tholen 3 19 19 4 14 7 Veere 2 3 21 12 8 5 Vlissingen 8 6 5 6 12 5 Totaal Zeeland 81 129 211 151 143 99

Ten opzichte van voorgaande dagen is het aantal meldingen dus gedaald, maar dat geeft wellicht een vertekend beeld. Op maandagen zijn de aantallen nieuwe besmettingen vaak wat lager dan op andere dagen. Dat komt vooral doordat in het weekend minder mensen zich laten testen en doordat op zondag minder administratieve handelingen verricht worden bij het RIVM.

'Maandag-effect'

Om dat 'maandag-effect' weg te filteren, kun je beter kijken naar het totaalaantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek geven we per dag dat aantal weer, ook wel 'voortschrijdende week' genoemd. Zo voorkom je bovendien dat je naar dagelijkse fluctuaties kijkt.

Om de regionale spreiding beter in beeld te brengen hebben we per dag die rekensom gemaakt voor vier regio's. Daaruit blijkt dat met name in Zeeuws-Vlaanderen de afgelopen dagen het aantal nieuwe besmettingen flink gestegen is, maar alle vier de Zeeuwse regio's vertonen al sinds donderdag een stijgende lijn.

Maar hoe ernstig is de situatie nu eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden moeten we het aantal besmettingen afzetten tegen het aantal inwoners. In de onderstaande grafiek zie je daarom datzelfde weektotaal per 100.000 inwoners. Zo kun je bovendien de regio's beter met elkaar vergelijken.

'Zeer ernstig'

In deze weergave valt op dat de regio Zeeuws-Vlaanderen al sinds vrijdag boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' uitstijgt. Daarvoor moeten er in een week tijd meer dan 250 besmettingen zijn gemeld per 100.000 inwoners. Ook de regio Noord-Zeeland en het Zeeuwse gemiddelde lijken nu richting die drempelwaarde te stijgen.

Verder valt op dat alle Zeeuwse regio's nu weer boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig' zitten. Daarvoor moeten er in een week tijd meer dan 150 besmettingen zijn gemeld per 100.000 inwoners. Begin deze maand zat alleen de regio Zeeuws-Vlaanderen boven dat niveau.

Wanneer je dezelfde rekensom maakt voor de landelijke aantallen besmettingen kom je uit op 331 besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners. Daarmee zit Nederland op het risiconiveau 'zeer ernstig'. In Zeeland zit alleen de regio Zeeuws-Vlaanderen boven dat landelijke gemiddelde.

Ook landelijk werden vandaag iets minder nieuwe besmettingen gemeld dan voorgaande dagen. Tussen zondagochtend en maandagochtend heeft het RIVM 8496 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Op zondag waren bijna 10.000 positieve tests gemeld, op zaterdag ruim 9000. Deze schijnbare landelijke daling kom hoogstwaarschijnlijk ook door het 'maandag-effect'. Dit is namelijk het op een na hoogste aantal gemelde besmettingen op een maandag sinds maart.

Harde lockdown

Vanwege de hoge aantallen nieuwe besmettingen van de afgelopen dagen bereidt het kabinet een harde lockdown voor waarbij bijna alles tot en met 19 januari dichtgaat: van scholen tot niet-essentiële winkels, tot musea, tot kapsalons, tot theaters en bioscopen. Die lockdown gaat vannacht in, melden Haagse bronnen aan de NOS.

