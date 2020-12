Openbaar Ministerie eist in hoger beroep vijf jaar celstraf tegen pyromaan

Gerechtshof Den Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Het ging in Terneuzen om relatief kleine brandjes; een kliko, een parasol, een stoel, een auto en een voordeur. Alleen voor de brand in de parasol vond de rechtbank dat er wettig en overtuigend bewijs was dat de verdachte de brandstichter is. In de andere gevallen ontbreekt dat bewijs.

'Niet bewezen'

"Er is niet bewezen dat hij de branden heeft aangestoken", zo oordeelde de rechtbank eerder. Daarom sprak de rechtbank de man vrij voor vier van de vijf branden. Voor de parasolbrand kreeg de man acht maanden celstraf.

Het OM is tegen de hele uitspraak in hoger beroep gegaan, omdat het het niet eens was met de vrijspraak voor de andere branden. Ook de verdachte zelf is in hoger beroep gegaan.

Schuur brandt af na brandstichting in Oosterland (2013) (foto: HV Zeeland)

De man werd eerder al veroordeeld voor meerdere branden in Oosterland en Vlissingen. Daarvoor zat hij al een gevangenisstraf uit van drie jaar en tien maanden.

Pyromaan van Oosterland

Oosterland was in 2013 en 2014 in de ban van de pyromaan na een hele reeks branden. Er was veel onrust in het dorp nadat schuurtjes en afvalcontainers in vlammen opgingen. Er werd extra gesurveilleerd en inwoners dachten te weten wie de dader was. Zijn ramen werden zelfs ingegooid. Na een brand in een garage werd de man opgepakt. Maar de rechtbank sprak hem ook toen vrij omdat er niet genoeg bewijs was.

Het OM rekent het de man vooral aan dat hij met de brandstichtingen ook anderen in gevaar heeft gebracht. Niet voor niets eiste het OM eerder vijf jaar cel en tbs tegen de man.

Volledige vrijspraak

Zelf zei de man bij een eerdere zitting niet meer te weten of hij het gedaan heeft of niet. De gebeurtenissen waren een 'blur' verklaarde hij voor de rechtbank. Bij het hoger beroep is hij echter veel stelliger: hij ontkent alle aantijgingen. Zijn advocaat pleitte daarom voor volledige vrijspraak.

Op 6 januari worden de laatste formaliteiten afgehandeld en wordt de zaak gesloten. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch doet twee weken daarna uitspraak.

