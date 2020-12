Lange rijen bij Zeeuwse winkels nu sluiting dreigt, maar wel begrip voor nieuwe lockdown

Een aantal Zeeuwse winkeliers heeft al aangegeven de deuren vanavond langer open te houden. En winkels die normaliter op maandag dicht zijn, zijn vandaag tóch opengegaan. Zo ook KOFFIEenT in Zierikzee. "We zijn door de situatie overvallen", vertelt een medewerker. "Dus voor onze klanten die nog koffie en thee willen halen, zijn we toch even open."

De NOS berichtte aan het einde van de ochtend dat het kabinet een harde lockdown voorbereid, waarbij niet-essentiële winkels hun deuren een tijdje moeten zullen sluiten. Denk aan warenhuizen, tuincentra en kledingwinkels. Supermarkten en andere levensmiddelenwinkels, banken en apotheken blijven gewoon open. Lees meer: Maand lang vrijwel álles dicht, dit zijn volgens Haagse bronnen de plannen van het kabinet

Ze snapt de ophanden zijnde maatregel wel. "Ik denk dat het bijna onontkoombaar was dat dit gaat gebeuren. Het is wel erg dat het moet, maar persoonlijk vind ik het wel goed." Voor de winkel heeft ze er meer moeite mee. "Ik ben een enorme optimist, maar dit is heel erg."

Zo'n rij bij de buren heb ik nog nooit gezien. " winkelmedewerker

"Het is wel een logische stap na de horeca, dat wij nu dichtmoeten", zegt ook een medewerker van een kledingwinkel iets verderop in de winkelstraat. "Ook deze winkel is speciaal opengegaan. Om de mensen de mogelijkheid te geven om nog wat kerstcadeautjes te kopen."

Een rij bij de tabakszaak in Zierikzee. (foto: Omroep Zeeland)

Daar wordt flink gebruik van gemaakt. "Ik had de winkel nauwelijks geopend of de eerste klanten waren al binnen", zegt de medewerkster van KOFFIEenT. "En zo'n rij bij de buren heb ik nog nooit gezien."

Nog snel even kerstkransjes halen

"Goed idee", reageert een vrouw die bij de tabaksspeciaalzaak in Zierikzee in de rij staat. "We hebben te veel besmettingen en de winkelstraten zijn veel te vol." Zelf wil ze nog even krasloten halen als cadeautje voor de kerst. Ook de man voor haar in de rij is het vooral om kerstcadeaus te doen. "Ik had de sluiting vanaf woensdag verwacht, maar het gaat nu een stuk sneller."

"Als het moet dan moet het", zegt een man gelaten. "Ik hou van duidelijke taal." Zelf staat hij in de rij voor kerstkransjes. "Kerstkransjes zijn in kersttijd toch best essentieel", grapt hij. Maar hij is toch bang dat ook de chocolaterie dichtgaat. "Het is voor niemand leuk, maar laten we maar proberen het virus zo snel mogelijk de wereld uit te halen."

Bij de Action in Terneuzen stond halverwege de middag een rij (foto: Omroep Zeeland)

