Het is wachten op goed weer voor bergen Urkse kotter

Drijvende bok Cormorant van Multraship bij eerdere berging van een gezonken schip (foto: Ricky Longlands – Up and Above Aerial Media)

Muller houdt nog wel een slag om de arm. "Eerder dachten we ook dat we dit weekend al aan de slag konden en dat ging ook niet door." Het zijn omstandigheden waarmee de bergers van het bedrijf vaker mee te maken hebben. "Hoe lang een berging duurt hangt vaan het weer af. Het is altijd een kwestie van weer en golven of we kunnen werken", aldus Muller.

'Voor kerst'

Muller vermoedt dat het schip geen structurele schade heeft. Hij gaat er mede daarom vanuit dat als de duikers er eenmaal in geslaagd zijn staaldraden onder het schip te bevestigen het lichten van de kotter snel gebeurd is. "We hopen de klus in ieder geval voor kerst af te ronden."

De Urkse kotter sloeg vorige week woensdag om tijdens het vissen. De bemanning van de Thoolse viskotter TH-10 Dirkje, dat het zag gebeuren, bood hulp en haalde de opvarenden van de kotter van een reddingsvlot.

