Zorgen over, maar ook begrip voor strenge lockdown bij winkeleigenaren

Lege winkelstraten: het schrikbeeld voor de komende vier weken (foto: Omroep Zeeland)

Van Battum is behalve ondernemer, hij heeft een kledingzaak, ook voorzitter van de ondernemersvereniging van Terneuzen. Hij werd vorige week al door de branchevereniging op de hoogte gesteld van mogelijk nieuwe maatregelen. "Dit weekend werd het wel duidelijk dat het ook voor ons ging gelden. Dat is drie keer slikken. December is voor ons een belangrijke maand."

Kortingsactie

Normaal is zijn winkel op maandagochtend gesloten, maar voor de zekerheid opende hij vanochtend al de deuren. En hij gooide er ook gelijk maar een kortingsactie tegenaan. "Want sommige kleding wordt al snel incourant."

Voor Pille komen de strenge maatregelen ook niet onverwacht. Zo'n beetje alle beleidsvelden uit zijn portefeuille krijgen daarmee te maken. "Het is heel pittig voor ondernemers en de cultuursector. Formeel weten we nog van niks, maar dit is wel even schrikken."

'Trieste gesprekken'

Vrijdag deed Pille zijn gebruikelijke belronde met ondernemers en ook vanochtend zag hij nog tijd een aantal ondernemers te bellen. Het leverde soms ronduit trieste gesprekken op, volgens Pille. "Er zijn veel zorgen. Ondernemers vinden het heel erg hun winkel te sluiten. Aan de andere kant zien we het aantal besmettingen oplopen."

Ondernemers in Zeeuwse Kamer over aanstaande sluiting winkels

Wat volgens Pille de zaak nog triester maakt voor de ondernemers is dat in Goes zowel burgers als ondernemers zich goed aan de coronamaatregelen houden. En dat is volgens Van Battum in Terneuzen ook het geval. "Maar met de oplopende besmettingen kan het niet anders dan dat er maatregelen genomen worden", voegt hij daaraan toe.

Landelijke maatregelen

Pille is het daarmee eens en ziet niets in lokale maatregelen. "Die discussie hebben we vaker gehad. Maar mensen bewegen zich met auto's en ik vraag me dan af of dat goed is. Ik kan me wel vinden in de lijn van het kabinet om landelijk maatregelen te nemen. Dat begrijp ik wel."

Onze hulp is een druppel op de gloeiende plaat. Het meeste moet uit Den Haag komen" Cees Pille, wethouder van Goes

Volgens Van Battum is een lockdown van vier weken, waarover gesproken wordt in Den Haag, vooral funest voor de horeca. "Die zijn al 2,5 maand dicht en het houdt een keer op", waarschuwt hij. "Op een gegeven moment komt de man met de hamer langs."

'Alle kosten lopen door'

Hij hoopt dan ook dat als de lockdown werkelijkheid wordt, er steun komt voor ondernemers. "Je hoort nu bijvoorbeeld niets meer van banken. Dat was in de zomer wel anders. Alles loopt door: huren, vaste kosten, personeelsbijdragen. Ik hoop dat er na vanavond aan die kant ook weer gekeken wordt naar mogelijkheden om ons te helpen."

Pille zegt dat het gemeentebestuur van Goes al naar mogelijkheden zoekt om ondernemers te helpen. Zo wordt er volgens hem gekeken of ondernemers geholpen kunnen worden met een ander parkeerbeleid en via gemeentelijke belastingen. "En wat doe je met de precariorechten? Als terrassen niet open mogen kun je die dan nog wel heffen. Daar zijn we al ver mee."

Druppels op gloeiende plaat

Maar Pille moet aan de andere kant wel toegeven dat de hulp die de gemeente kan bieden, druppels op een gloeiende plaat zijn. "Het meeste moet uit Den Haag komen."

