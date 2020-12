Eerste auto's rijden door de Zeelandhallen voor een coronatest

De capaciteit van het aantal testen dat kan worden uitgevoerd per dag is in de Zeelandhallen een stuk groter dan op de vorige locatie. "Bij het Admiraal de Ruyter ziekenhuis konden we maximaal 300 mensen testen en met de stijging van het aantal coronabesmettingen is het zeker nodig om de capaciteit uit te breiden", vertelt Ilona Schinkelshoek van de GGD.

De teststraat bij het ADRZ is met de komst van deze XL-teststraat opgeheven, maar de testen worden daar nog wel steeds onderzocht. De overige teststraten in Vlissingen, Terneuzen, Zierikzee, Hulst, Oostburg en Sint Maartensdijk blijven wel bestaan.

Flexibele stokjes

De testmedewerkers reageren positief op de nieuwe teststraat. "Het is een stuk praktischer dat we nu meer mensen op een dag kunnen testen", vertelt Marijke Breunesse. Al sinds juni werkt zij in de teststraat. Volgens haar is het testmateriaal in de tussentijd ook beter geworden. "In de zomer hadden we dikkere stokjes waardoor de test bij sommige mensen pijnlijk was, maar nu zijn ze een stuk flexibeler en is de test zo gebeurd."

Ilona Schinkelshoek van de GGD bij de XL-teststraat in de Zeelandhallen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf eind december kunnen mensen ook terecht voor een sneltest. "Je kan niet kiezen voor een sneltest of een gewone PCR-test. Ouderen, mensen met een chronische ziekte en zorgpersoneel kunnen de sneltest niet ondergaan omdat een negatieve uitslag minder betrouwbaar is. Dat willen we bij deze doelgroep niet riskeren", legt Schinkelshoek uit. Het voordeel is wel dat de uitslag bij een sneltest binnen een paar uur al bekend is.

Afspraak maken

De XL-teststraat in Goes is geopend van 8.30 tot 16.30 uur. Een afspraak maken voor een test is noodzakelijk en kan via het landelijke nummer 0800 1202 of via rijksoverheid.nl/coronatest.

Lees ook: