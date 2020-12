Strenge lockdown gaat vanaf middernacht in, dit zijn de nieuwe maatregelen

Een overzicht van de nieuwe maatregelen:

Maatregelen vanaf 00.00 uur: Het maximale aantal bezoekers thuis gaat van drie naar twee per dag. Met kerst mag je één bezoeker extra ontvangen, dus drie in totaal. Kinderen onder de dertien jaar vallen niet onder deze regel.

Buiten is de maximale groepsgrootte twee personen (gezinnen uitgezonderd). Dat geldt ook voor sporten.

Niet-essentiële winkels gaan dicht (denk aan warenhuizen, tuincentra en kledingwinkels). Alleen de winkels voor eerste levensbehoeften blijven open, inclusief de weekmarkten. Ook bouwmarkten gaan dicht, maar afhaal is daar mogelijk.

Contactberoepen mogen niet meer beoefend worden (zoals kappers en schoonheidsspecialisten). Deze regel geldt niet voor medische contactberoepen, zoals de fysiotherapeut.

Alle publiektoegankelijke locaties worden gesloten, denk aan musea, dierentuinen, theaters, bibliotheken en pretparken.

Alle binnensportlocaties gaan dicht: sportscholen, zwembaden en sauna's

Hotels blijven open, maar mogen geen eten en drinken meer serveren, ook niet op de kamer.

In wijkcentra mogen alleen activiteiten plaatsvinden voor kwetsbare groepen. Maatregelen vanaf woensdag tot en met tenminste 18 januari: Scholen gaan dicht, online onderwijs wordt de norm.

Kinderopvang moet dicht, met uitzondering voor kinderen die kwetsbaar zijn en de kinderen van ouders met vitale beroepen.

Het kabinet heeft tot strengere maatregelen besloten vanwege de oplopende coronabesmettingen. "Het aantal contacten tussen mensen moet omlaag", benadrukte Rutte tijdens zijn toespraak. De nieuwe maatregelen gelden tot 18 januari. Een week eerder, op 12 januari, zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge een persconferentie geven over de maatregelen na 18 januari.

Ook zei Rutte dat ondernemers financiële steun kunnen aanvragen. Rutte: "Vanaf morgen tot 27 december is het ook weer mogelijk om subsidie aan te vragen waarmee je je personeel kan door blijven betalen." Rutte deed ook een dringend beroep op werkgevers en werknemers: "Werk thuis. Tenzij het echt niet anders kan." Volgens Rutte vinden op het werk te veel besmettingen plaats.

Gefluit tijdens de persconferentie

Tijdens de toespraak van Rutte was er gefluit op de achtergrond te horen. Dat kwam van een klein groepje tegenstanders van de coronamaatregelen bij de Hofvijver in Den Haag. Rutte verwees er in zijn toespraak naar: "Het is geen onschuldige griep, zoals sommigen hierbuiten denken."

Hij eindigde zijn toespraak met hoop: "Er komt een moment dat we corona achter ons laten. Dat ons leven weer gewoon wordt, met heel weinig of geen beperkingen. Maar dat is niet morgen of over een week." Hij verwees naar het vaccineren, wat gepland staat voor volgend jaar. "2021 wordt een jaar van hoop."

Rutte sprak Nederland vanavond toe vanuit het Torentje (foto: ANP)

Drukte bij Zeeuwse winkels

Vanmiddag lekten de plannen van het kabinet voor een harde lockdown al uit. Dat zorgde voor veel drukte en langere wachtrijen bij Zeeuwse winkels. Veel mensen wilden toch nog even wat benodigdheden inslaan of kerstcadeaus halen. Zowel winkeliers als winkelaars leken begrip te hebben voor de strengere maatregelen:

